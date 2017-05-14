義大利船難 落跑船長判16年

2017-05-14

〔編譯茅毅／綜合報導〕豪華郵輪「歌詩達協和號」（Costa Concordia）二○一二年在義大利托斯卡尼度假勝地吉廖島觸礁，釀卅二死，不顧船上人員死活就先棄船「落跑」的船長謝提諾（Francesco Schettino）於一五年被義國法院判十六年，義國最高法院十二日維持原判定讞。

現年五十六歲的謝提諾已於二○一五年因殺人、造成船難與棄乘客不顧被判有罪。其辯護律師表示，在這段冗長的司法訴訟期間均未被拘押的謝提諾，已於宣判後在羅馬一處監獄開始服刑。該律師顯然並不認同此判決結果，他稱，「義大利一向得找個替死鬼。」反觀罹難者親屬委任的一位律師表示，正義終於得以伸張。

船難當時，包括乘客與船員在內，歌詩達協和號船上共達四二二九人，裡面三千兩百人為觀光客。謝提諾的律師說，或許會向歐洲人權法院上訴。