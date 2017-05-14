教宗封聖2牧童 葡小鎮湧50萬人

2017-05-14

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕天主教教宗方濟各前往葡萄牙牧靈訪問，十二日晚間於法蒂瑪聖母顯現小堂主持降福燭光禮，慶祝法蒂瑪聖母顯現百週年，十三日於真福方濟各．馬托（Francisco Marto）和雅欽達．馬托（Jacinta Marto）兄妹的埋葬地舉行封聖彌撒，冊封兩位牧童為聖人。美聯社報導，此為教宗首次親臨法蒂瑪，民眾心中激動又喜悅，當局表示約有五十萬來自全球各地的天主教徒與非天主教徒，湧入該座城鎮共襄盛舉。

方濟各十二日前往法蒂瑪聖母顯現小堂祈禱、獻上金玫瑰。來自全球各地的天主教徒，塞爆可容納數十萬人的主要廣場，數以萬計的朝聖者整齊列隊於方濟各的車隊路線旁，拋灑花瓣並高聲歡呼「教宗萬歲」。方濟各晚間主持降福燭光禮，他向聖母祈禱「我為世界上所有人懇求」、「不再讓戰爭撕裂這世界」、「我們將拆除所有牆垣，跨過每條邊界，走到最遠的地方，傳播主的正義與和平」。

方濟各十三日舉行封聖彌撒，在懸掛兩幅巨大牧童肖像的教堂前宣布「我們已將他倆列入聖人名冊」。雅欽達與方濟各．馬托封聖後，教徒可在教堂向他們祈禱。

雅欽達與方濟各．馬托曾於一九一七年五月至十月見證聖母瑪利亞顯現，當時分別是七歲、九歲的兩位牧童，和十歲的路濟亞（Lucia）獲得三個預言，方濟各．馬托一九一九年死於罹患「西班牙流行性感冒」，其妹雅欽達隔年亦因病離世，路濟亞則於二○○五年去世，享壽九十八歲。雅欽達與方濟各．馬托二○○○年蒙教宗若望保祿二世冊封為真福，兩項神蹟也已獲得認證。神蹟發生於一九八九年及二○一三年，病患皆在禱告後奇蹟般痊癒，當時有名五歲男童巴普蒂斯塔從超過六公尺高的窗戶跌落、腦部嚴重受創，其父母向雅欽達與方濟各禱告不久後，男童便恢復意識、迅速康復，彷彿從未受傷。