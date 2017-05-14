交談必錄 川普習性
2017-05-14
〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普十二日暗示秘密錄下自己與已遭開除的聯邦調查局（ＦＢＩ）局長柯米之間的對話，其實川普過去馳騁商場時就有錄音習慣，不但會錄下與旗下企業高層主管的對話，接受媒體訪問時也會錄音，還讓貼身幕僚監聽他與訪客或來電者的對話。
大樓辦公室裝自動秘錄系統
《華盛頓郵報》報導，為川普工作的企業主管總會被同僚拉到一旁警告，與大老闆川普之間的對話會被錄音；在一九八○年代擔任川普廣場飯店與賭場總裁、曾出書談論川普的歐唐納就說，跟川普打電話是沒有什麼隱私可言的，基本上就跟公開發言沒啥兩樣，「你永遠不會知道還有誰在聽（電話對話）。」川普傳記「失落的大亨」作者哈利．杭特也在書中提及，川普在他的川普大樓第二十六層辦公室內裝設有「自動秘錄商業會議的系統」。
此外，川普有時在接受媒體電話訪問時也會表明，電話對話全程錄音。例如，川普去年春天接受《華郵》電話訪問時，就曾對記者說不會介意他錄音吧。多年來，川普的首席秘書佛德勒與葛拉夫也從不掩飾他們監聽川普辦公室內的對話。去年五月，三名華郵記者電話訪問川普詢及其財務情況，當川普就他使用假名「約翰．米勒」一事反擊時，電話突然斷了；華郵記者回電，結果接電話的人竟是川普的執行助理葛拉夫；葛拉夫不但知道之前的電話斷了、也坦承聽了部分對話，還說剛才有些問題很不好，「你們沒有什麼好問題能問他（川普）嗎？」
親赴川普辦公室的訪客也說，辦公室外有人會監聽川普辦公室內的對話。兩名華郵記者去年春天前往川普辦公室採訪，川普在暢所欲言時突然問記者是否想喝點什麼，然後以跟受訪沒啥兩樣的平緩語調說：「好，兩杯水與一杯可樂」。不到一分鐘後，一名秘書就端著這些飲料進來。
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