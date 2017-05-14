拔官風波 川普、柯米隔空交火

2017-05-14

〔編譯張沛元／綜合十二日外電報導〕美國總統川普十二日在推特上怒嗆日前遭他開除的聯邦調查局（ＦＢＩ）局長柯米，警告柯米不要外洩任何對他不利的資訊，「最好希望我們的對話沒有『錄音帶』」，暗示他秘錄下自己與柯米的對話，若有必要會公布錄音內容反擊柯米。據稱柯米對此毫不擔心，還說希望真的有這些錄音帶。

川普之所以在推特上警告柯米，顯然是針對紐約時報十一日一篇報導。該報導稱川普在今年初就職後的一月廿七日一場白宮晚宴上要求柯米對他效忠，但卻遭柯米拒絕，而此一場合中的對話疑似遭川普錄音。柯米拒絕對川普效忠被視為柯米突遭川普開除的原因之一。川普在暗示有秘密錄音帶後便三緘其口，白宮發言人史派瑟也不願多做解釋，但否認川普威脅柯米，「這不是威脅，他（川普）只是陳述事實。這些推文本身已說明一切」。史派瑟還說，川普沒叫柯米效忠他，而是要求效忠美國與法治。

柯米對於疑似有秘密錄音帶看似老神在在。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）引述消息人士的話說，柯米不擔心自己與川普的對話遭到錄音，「若真有錄音帶，（裡面的內容）也沒什麼好令人擔心的」。美國國家廣播公司（ＮＢＣ）也引述消息人士的話指出，柯米表示他反而希望真的有錄音帶，「那樣就太完美了」。

專家︰川普沒學到水門案教訓

法律專家指出，自尼克森總統之後，白宮得到的最大教訓就是，千萬不要秘密錄下在橢圓形辦公室內的對話，如果川普真的秘錄對話，只會讓自己陷入麻煩。根據水門案後的法律規定，總統的任何錄音都是屬於人民，最終必須公開，銷毀它們屬於犯罪。

關於川普暗示對話遭秘錄的一月廿七日白宮會面，消息人士與川普本人對會面的說法有極大出入。消息人士表示，這場一對一會面是川普主動邀約，但川普十一日接受ＮＢＣ專訪時卻說是柯米主動；消息人士反駁，指稱若柯米想與川普共進晚餐，必須透過司法部副部長提此要求，「（直接找上川普）這也太扯了」。此外，川普在ＮＢＣ專訪中說，柯米在會面中要求保住官位，但消息人士反駁，柯米在這場白宮會面前數日便獲川普保證官位無虞，川普說柯米在晚宴中要求保差絕非事實，「完全是捏造的」。

國會民主黨人對於川普自爆有秘密錄音帶大加撻伐，諷刺過去曾毫無根據地指控前總統歐巴馬非法竊聽他的川普，如今居然自爆可能也做了同樣的事；眾議院司法與監督委員會的首席民主黨人康耶斯與康寧斯已致函白宮要求取得錄音副本。

川普十三日表示，他最快會在下週末之前，提名新的ＦＢＩ局長人選，美國媒體報導，目前有十一名可能人選。