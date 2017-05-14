拔官風波 川普、柯米隔空交火
〔編譯張沛元／綜合十二日外電報導〕美國總統川普十二日在推特上怒嗆日前遭他開除的聯邦調查局（ＦＢＩ）局長柯米，警告柯米不要外洩任何對他不利的資訊，「最好希望我們的對話沒有『錄音帶』」，暗示他秘錄下自己與柯米的對話，若有必要會公布錄音內容反擊柯米。據稱柯米對此毫不擔心，還說希望真的有這些錄音帶。
川普之所以在推特上警告柯米，顯然是針對紐約時報十一日一篇報導。該報導稱川普在今年初就職後的一月廿七日一場白宮晚宴上要求柯米對他效忠，但卻遭柯米拒絕，而此一場合中的對話疑似遭川普錄音。柯米拒絕對川普效忠被視為柯米突遭川普開除的原因之一。川普在暗示有秘密錄音帶後便三緘其口，白宮發言人史派瑟也不願多做解釋，但否認川普威脅柯米，「這不是威脅，他（川普）只是陳述事實。這些推文本身已說明一切」。史派瑟還說，川普沒叫柯米效忠他，而是要求效忠美國與法治。
柯米對於疑似有秘密錄音帶看似老神在在。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）引述消息人士的話說，柯米不擔心自己與川普的對話遭到錄音，「若真有錄音帶，（裡面的內容）也沒什麼好令人擔心的」。美國國家廣播公司（ＮＢＣ）也引述消息人士的話指出，柯米表示他反而希望真的有錄音帶，「那樣就太完美了」。
專家︰川普沒學到水門案教訓
法律專家指出，自尼克森總統之後，白宮得到的最大教訓就是，千萬不要秘密錄下在橢圓形辦公室內的對話，如果川普真的秘錄對話，只會讓自己陷入麻煩。根據水門案後的法律規定，總統的任何錄音都是屬於人民，最終必須公開，銷毀它們屬於犯罪。
關於川普暗示對話遭秘錄的一月廿七日白宮會面，消息人士與川普本人對會面的說法有極大出入。消息人士表示，這場一對一會面是川普主動邀約，但川普十一日接受ＮＢＣ專訪時卻說是柯米主動；消息人士反駁，指稱若柯米想與川普共進晚餐，必須透過司法部副部長提此要求，「（直接找上川普）這也太扯了」。此外，川普在ＮＢＣ專訪中說，柯米在會面中要求保住官位，但消息人士反駁，柯米在這場白宮會面前數日便獲川普保證官位無虞，川普說柯米在晚宴中要求保差絕非事實，「完全是捏造的」。
國會民主黨人對於川普自爆有秘密錄音帶大加撻伐，諷刺過去曾毫無根據地指控前總統歐巴馬非法竊聽他的川普，如今居然自爆可能也做了同樣的事；眾議院司法與監督委員會的首席民主黨人康耶斯與康寧斯已致函白宮要求取得錄音副本。
川普十三日表示，他最快會在下週末之前，提名新的ＦＢＩ局長人選，美國媒體報導，目前有十一名可能人選。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 埃及中部地下墓穴 挖到17具木乃伊
- 日本智庫呼籲：日本應立即加入亞投行
- 日媒：金正男遇刺前 曾會美情報人士
- 05/14 各報重點新聞一覽
- 《中英對照讀新聞》Moon spent about W50b on campaign 文在寅競選經費約500億韓元
- 反駁馬英九！ 受害家屬：殺童唯一死刑
- 中了勒索病毒「WannaCry」 就連工程師都沒轍
- 兒回家過母親節 柯媽笑不攏嘴
- 方宥心主動獻身 傅子純心急扒衣
- 相依牽手63年 每天逗笑失智妻子
- 高鐵搞烏龍 回送列車跑錯軌道
- F1西班牙站 賓士車隊韓密爾頓奪桿位
- 林奕含雙親：還有人裝聾作啞
- 勇母練腳寫字 教肌萎兒成台大碩士生
- 奇！24小時放送佛經 瀕死老荔枝樹活過來了
- 公車司機怕睡著？ 等紅燈秒做20幾下伏地挺身…
- 變態狼教練 狎大班男童逼口交
- 同梯雙林「樺」別憂「煜」 》建仔拚戰史 林煜清心靈雞湯
- 銘傳、逢甲隔三號 軍艦舷號有玄機
- 高A滾球王子江少慶 5連勝
- 遙控飛機嘉年華 國際級機型吸睛
- 龍舟點睛開光 端午東石漁港大車拚
- 送悍將3連敗 兄弟「伍」夠厲害
- 基隆模範母親、自強母親 表揚16人
- 衛福部證實 我基層診所曾遭網攻
- 創意書法「寫食」 小吃明信片吸睛
- 〈徵文啟事〉集點樂不樂
- 許瑋甯剃半眉驚死人 楊丞琳被《小女孩》嚇破膽
- 江宜樺批前瞻 張景森譏打臉自己
- 關之琳披睡袍跑趴 白白黏兒放風快閃
- 起步快、停車快、彈性大//輕軌 增加都市開發的可能性
- 連生2聽障子女 慈馨媽媽辛酸變欣慰
- 火箭教頭允輪休 哈登先跑夜店放鬆
- 花女灣生校友回娘家︰花蓮是故鄉
- 馬英九：兩公約未廢死 挨轟始作俑者想撇清
- 雲林糊獅頭 高近5公尺
- 東港溪龍舟開光 東隆宮溫王爺加持
- 謠言終結站》 避孕藥洗頭可生髮？ 小心「女性化」
- 加深管路 中和16高壓電塔明年拆光
- 二代艦進入中年 性能提升須加快
- 腎友要吃得健康 謹記慎食3件事
- 公園聚賭抓不怕 大里公所拆長椅
- 一帶一路論壇前夕 中國嚴控股市
- 〈愛情軍師團〉5月徵文啟事
- 聯邦銀園遊會 做公益謝媽咪
標題：拔官風波 川普、柯米隔空交火
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email