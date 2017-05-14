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北韓今晨試射導彈 墜入日本海 PR 拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
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反制北韓飛彈 日建構陸上神盾

2017-05-14

〔駐日特派員張茂森／東京十三日報導〕日本政府為對應北韓持續擴增的飛彈威脅，決定檢討建構比「薩德」更具防空能力，同時更加便宜的「陸基神盾系統」（Aegis Ashore），將由防衛省副大臣若宮健嗣領軍討論，預定在今年夏天之前提出報告，並在數年內完成建構。

射程一千公里 較薩德防空力佳且較便宜

日本「讀賣新聞」十三日引述「多位政府相關官員」的消息報導指出，「陸基神盾系統」在防空能力以及費用支出方面都比「薩德」優秀，日本導入「陸基神盾系統」的方向已經進入最終調整，將由若宮健嗣在今年夏天提出結論。日本防衛省內部因考慮如果配備「薩德」，國內民眾恐有反彈的可能性，因此「陸基神盾系統」系統將成為主力。

目前日本的飛彈防衛體系是由配備在神盾艦的「標準三型」飛彈在最高五百公里高度的大氣層進行攔截，萬一攔截失敗，則由「愛國者三型」在地上十幾公里處擊墜的兩段式防空系統。

今後預定建構的「陸基神盾系統」是將配備在神盾艦上的飛彈防禦設備及相關防空系統固定在陸地上，內容將由雷達與攔截飛彈構成，現有的神盾艦必須要有兩百到三百人操作，而陸基神盾系統只需十分之一人員，更容易進行二十四小時的警戒監控。該系統完工後，配合神盾艦的海上攔截與「愛國者三型」攔截飛彈，可構築出三段式的飛彈密集攔截網。

報導指出，「薩德」是在填補「標準三型」和「愛國者三型」攔截飛彈的空隙，每一座的費用大約一千億日圓，防衛日本全國需要六座，而「陸基神盾系統」一處的費用只需八百億日圓，射程將增加到一千公里，「只要有兩處配備就可防衛日本全國」。

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  • 美國軍方在二○一五年十二月於夏威夷考艾島首度成功試射陸基神盾飛彈防禦系統，以標準三型Block1B飛彈摧毀一枚中程飛彈。（路透檔案照）

    美國軍方在二○一五年十二月於夏威夷考艾島首度成功試射陸基神盾飛彈防禦系統，以標準三型Block1B飛彈摧毀一枚中程飛彈。（路透檔案照）

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相關關鍵字： 薩德反導彈系統（THAAD） 陸基神盾系統
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