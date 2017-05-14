日媒：金正男遇刺前 曾會美情報人士
2017-05-14
〔駐日特派員張茂森、編譯茅毅／東京十三日報導〕日本媒體引述馬來西亞調查人員的話報導，北韓領導人金正恩之兄金正男在馬國機場遇害前，曾跟與美國情報單位有關人士接觸，可能是引發金正恩殺機的原因之一。
日本《朝日新聞》十三日根據對馬國調查人員與金正男友人的採訪報導，指金於二月六日下午獨自從澳門前往吉隆坡，從監視器影像看來，當時他肩上背的是黑色包包，二月八日在未告知親人與友人的情況下赴馬國北部度假勝地蘭卡威島，其下榻飯店的監視器顯示，二月九日在飯店內與一名男子碰面。
調查人員指出，該男子係主要在泰國曼谷活動的韓裔美籍中年人，由於馬國調查當局研判此人與美國情報單位有關，因此每當他入境馬國時就會加以監視，他與金正男皆於二月六日入境馬國，據悉兩人過去也在馬國見過幾次。
二月九日下午一點左右起，金正男與該男子約在房間待了兩小時，據悉金的筆電使用紀錄顯示，金的筆電當天曾被插入隨身碟，馬國調查當局研判，金是將用口頭等方式無法一次全部傳達完的情報存在隨身碟裡，交給該男子。
金正男並於二月十二日晚從蘭卡威回吉隆坡，隔天上午就在搭機回澳門前，遭兩名女子毒殺，在蘭卡威與他碰頭的男子，同日也離開馬國。馬國調查當局研判，被通緝中的北韓秘密警察等人員已事先掌握金的行動與行程。金的友人則說，金曾於一月廿六日晚在澳門稱，「跟美籍的賭場相關人士吃了飯」，惟此人姓名不詳。
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