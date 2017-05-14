一帶一路論壇》美警告中國：不該邀北韓

2017-05-14

批中方釋放「錯誤訊息」 北京回嗆：歡迎所有國家參與

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國十四日將迎來由其創辦之層級最高、規模最大主場外交活動「『一帶一路』國際合作高峰論壇」，包括美國、兩韓都將派代表團出席。不過，美國駐北京大使館卻警告中國，在北韓近來不斷試射飛彈及準備核試驗之際，邀請北韓出席會釋放出「錯誤訊息」。北韓則在十三日釋放出訊息，稱一旦條件成熟，願與美國川普總統政府對話。至於中國外交部則對美方的警告打迷糊仗，重申歡迎「所有國家」共襄盛舉。

十三、十四日兩天活動，已確定會有廿九國與會。南韓聯合通訊社報導，北韓將派對外經濟關係部部長金永在（Kim Yong Jae，譯音）帶團，但此消息未獲中國證實。亦將出席論壇的美國，則將由白宮國家安全會議亞太資深主任蒲亭杰（Matt Pottinger）領軍。還有和中國關係密切的俄國總統普廷、巴基斯坦總理夏瑞夫、柬埔寨總理韓森、哈薩克總統納扎爾巴耶夫，以及西班牙、義大利、希臘、匈牙利總理，都將出席活動。

北韓早在九日就確定派團出席論壇。根據兩名消息人士十三日向路透指出，美國駐北京大使館向中國外交部遞交外交照會，警告讓正受國際制裁的北韓參與論壇形同釋放錯誤訊息。擔憂中、美因此歧見影響峰會進行的中國外交部則打迷糊仗，面對記者追問時稱「不清楚狀況」，並重申歡迎所有國家。

北韓：願與川普政府對話

為了朝鮮半島緊張局勢前往挪威與美國前官員協商，進行所謂半官方二軌會談的北韓外務省美洲局局長崔善姬，七日和美國前副國務卿皮克林等人對話後，十三日經北京返回平壤時也向中國媒體透露，「條件成熟的話，要與（美國）川普政府對話」，至於是否和南韓文在寅總統政府對話，她回答：「再等等看」。崔善姬長期負責美國與北韓兩國溝通，有「美國通」之稱。

對於北韓釋出緩解緊張關係的訊息，美國國務院回應，美國一向對兩國談判抱持開放態度，但前提是北韓必須停止所有非法活動和侵略行為。

中韓融冰 文在寅派親信駐中

至於南韓則期盼這場論壇可以成為中、韓因「戰區高空防禦飛彈」（ＴＨＡＡＤ，簡稱「薩德」）所生矛盾的窗口，韓媒認為，代表團此次能夠成行，顯示中、韓外交管道已經開始恢復。根據南韓《中央日報》十三日指出，文在寅總統可能把駐華大使職位委託給五年前曾擔任其競選總統秘書室室長的共同民主黨前議員盧英敏，「將自己最信任的親信任命為駐華大使，這件事本身就是向中國釋放出一種意味深長的信號」，也顯見中國在兩韓問題的影響力。

中國國家主席習近平二○一三年提出「一帶一路」概念，揭示中國以「絲綢之路經濟帶」（一帶）和「二十一世紀海上絲綢之路」（一路）進行經濟合作的理念，放眼亞、歐、非三洲基礎建設投資，同時藉此擴大自身在全球的影響力，但因「一帶一路」被視為有對抗美國的地緣政治意涵，引起許多國家憂心。