提勒森︰談氣候變遷 仍是美國優先

2017-05-13

〔編譯張沛元／綜合十一日外電報導〕美國國務卿提勒森十一日簽署協議認可具有指標意義的巴黎氣候協議，但卻也同時警告，即便是面對氣候變遷議題，美國總統川普依然是「美國優先」，目前尚未急於決定是要撤回還是減少在落實巴黎氣候協議上的承諾。

提勒森在這場於阿拉斯加州費爾班克斯所召開的會議上與「北極理事會」的其他七個會員國外長簽署北極協議，僅約略提及巴黎氣候協議，表示注意到巴黎氣候協議的生效與落實，以及呼籲全國就減少溫室氣體排放採取行動。

北極理事會會員國包括加拿大、丹麥、芬蘭、冰島、挪威、俄羅斯、瑞典與美國等八個有領土瀕臨北極的國家，北極的暖化速度遠勝於地球上其他地區，北極理事會會員國對氣候變遷的衝擊感受甚深。

雖然提勒森表示，川普政府會把北極地區國家對氣候變遷的看法列入考慮，但美國的政策仍將以美國利益為基礎。提勒森說，美國目前檢討許多重要政策，包括川普政府如何著手處理氣候變遷議題，美國感謝各國會員提供重要觀點，也會花時間了解各國的顧慮，「我們不會倉促做決定。我們將會為美國做出正確決定」。白宮在這場會議召開前的本週曾表示，川普不會在本月稍後展開的歐洲行結束前就氣候變遷政策做決定。

川普在去年美國總統競選期間曾表示，上台後可能會讓美國退出二○一五年的巴黎氣候協議。美國已於前總統歐巴馬主政時簽署巴黎氣候協議，該協議要求全球各國設定減少二氧化碳排放的目標與減緩氣候變遷的影響；倘若身為全球第二大汙染國的美國退出或降低減碳排放，該協議減少全球溫度增幅的努力恐宣告失敗。

巴黎氣候協議被視為減緩地球暖化的最佳良方，但川普的顧問與能源業說客卻認為，該協議有損石油與燃煤業發展以及不利就業。相較於前朝歐巴馬政府，川普政府向來對氣候變遷抱持質疑態度，其環保署長普魯特甚至不相信氣候變遷、力挺石化燃料，以及曾與環保署打官司。