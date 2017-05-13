印尼穆斯林 下一「擊」瞄準華人

2017-05-13

〔編譯周虹汶／路透雅加達十二日電〕印尼首都雅加達特區信奉基督教的華裔前首長鍾萬學在本週因褻瀆《可蘭經》罪名入獄兩年，而去年底發起雅加達十萬人抗議鍾萬學大遊行的強硬派伊斯蘭教學者納夕爾（Bachtiar Nasir）在雅加達受訪時，再把矛頭指向印尼富有的華人，稱他們是印尼「最大問題」，矢言為印尼人討回公道。

納夕爾的言論再度於這個全球穆斯林最多國家掀起種族、宗教緊張。四十九歲的納夕爾是在沙烏地阿拉伯接受訓練成為教士，兩年前創立「印尼伊斯蘭教士理事會捍衛教令全國運動」（ＧＮＰＦ－ＭＵＩ），展開反鍾萬學行動。他原本在當地國營電視台有深夜節目，卻因領導反鍾萬學運動，合約被政府中止。

他點名占該國人口不到五％的印尼華人掌握眾多財團與財富，卻「好像沒變得更慷慨、更公平」，「那是最大問題」，還說「國家應確保沒把印尼賣給外國人，尤其是中國」，矢言奪回經濟主權，把對抗經濟不平等視為「下一步工作」。

印尼為東南亞最大經濟體，雅加達目前也積極招募外商，盼其投入四千五百億基礎建設。但納夕爾說，在印尼的外資，特別是來自中國的投資，並沒有幫助到一般印尼人。他不僅對外國投資抱有敵意，還主張限制觀光區飲酒、禁止賣淫，另建議把通姦與雞姦行為訂為刑事犯罪，多項主張與執政者背道而馳。

納夕爾不否認，「談到不平等時，種族情緒會油然而生」，華人掌握經濟大權問題必須補救，施政應採本土印尼人優先制度。

根據瑞士信貸研究院去年報告，印尼最富有的一％人口擁有全國四十九．三％的財富，為全球貧富不均問題最嚴重國家之一。