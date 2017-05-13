| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 國際

印尼穆斯林 下一「擊」瞄準華人

2017-05-13

〔編譯周虹汶／路透雅加達十二日電〕印尼首都雅加達特區信奉基督教的華裔前首長鍾萬學在本週因褻瀆《可蘭經》罪名入獄兩年，而去年底發起雅加達十萬人抗議鍾萬學大遊行的強硬派伊斯蘭教學者納夕爾（Bachtiar Nasir）在雅加達受訪時，再把矛頭指向印尼富有的華人，稱他們是印尼「最大問題」，矢言為印尼人討回公道。

納夕爾的言論再度於這個全球穆斯林最多國家掀起種族、宗教緊張。四十九歲的納夕爾是在沙烏地阿拉伯接受訓練成為教士，兩年前創立「印尼伊斯蘭教士理事會捍衛教令全國運動」（ＧＮＰＦ－ＭＵＩ），展開反鍾萬學行動。他原本在當地國營電視台有深夜節目，卻因領導反鍾萬學運動，合約被政府中止。

他點名占該國人口不到五％的印尼華人掌握眾多財團與財富，卻「好像沒變得更慷慨、更公平」，「那是最大問題」，還說「國家應確保沒把印尼賣給外國人，尤其是中國」，矢言奪回經濟主權，把對抗經濟不平等視為「下一步工作」。

印尼為東南亞最大經濟體，雅加達目前也積極招募外商，盼其投入四千五百億基礎建設。但納夕爾說，在印尼的外資，特別是來自中國的投資，並沒有幫助到一般印尼人。他不僅對外國投資抱有敵意，還主張限制觀光區飲酒、禁止賣淫，另建議把通姦與雞姦行為訂為刑事犯罪，多項主張與執政者背道而馳。

納夕爾不否認，「談到不平等時，種族情緒會油然而生」，華人掌握經濟大權問題必須補救，施政應採本土印尼人優先制度。

根據瑞士信貸研究院去年報告，印尼最富有的一％人口擁有全國四十九．三％的財富，為全球貧富不均問題最嚴重國家之一。

廣告
  • 印尼首位當選雅加達特區首長的華裔基督教徒鍾萬學，因「褻瀆」《可蘭經》罪名被判兩年徒刑。圖為雅加達法院外圍鐵絲網十二日貼滿抗議民眾訴求，要求釋放鍾萬學。（法新社）

    印尼首位當選雅加達特區首長的華裔基督教徒鍾萬學，因「褻瀆」《可蘭經》罪名被判兩年徒刑。圖為雅加達法院外圍鐵絲網十二日貼滿抗議民眾訴求，要求釋放鍾萬學。（法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 印尼 穆斯林 華人
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
青醬茭白筍義大利麵
日式巧克力戚風蛋糕
果醬的黃金比例！
煎牛排要中場休息？
轉寄

標題：印尼穆斯林 下一「擊」瞄準華人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月13日‧星期六‧丁酉年四月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.