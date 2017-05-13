搶當老外 中國人砸7000億 辦「黃金簽證」

2017-05-13

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國人嘴巴上說愛國，實際上卻捧著鈔票搶當外國人？美聯社十二日獨家調查報導指出，中國有錢有勢的中上階級中，超過十萬人為了尋求更健康的生活環境、更良好的教育條件，以及更有保障的人身及財富安全，自二○○七年以來，在以美國為首的世界各國，透過投資申請各國的「黃金簽證」（golden visas），總計砸下逾二四○億美元（約台幣七千三百億元），以換取「新身分」。

美聯社指出，城市霾害惡化、房價居高不下、升學壓力倍增等原因，都讓中國的有錢人眼光一致朝外。該社搜集全球十三個國家的移民計畫數據指出，中國人投資移民的首選為美國，因為都市地區的中國人較為熟悉美國教育制度和美式文化，再配合美國「EB-5」投資移民簽證計畫的實施，過去十年內中國人共在美國投入了七十七億美元（約台幣兩千四百億元），成功取得超過四萬三千張美國綠卡。

據分析，中國人購買力驚人的原因，與中國城市房地產價格在十年內躍升三倍有關。即使只是擁有普通公寓的中國家庭，都能透過賣掉房屋換取足以申請美國「黃金簽證」的費用，即在美投資至少五十萬美元（約台幣一千五百萬元）、創造或保留至少十個工作機會，就能拿到綠卡。而中國人對自己國家內部問題的不滿，更催化上述的思維，許多工作和家庭穩定的中國人，就希望藉由投資移民，到外國享受中國沒有的「快樂」。

根據各國規定，中國人可透過經商、購買政府基金，或直接付給某國政府費用等方式，取得各國的「黃金簽證」。在發給中國人此類簽證的國家中，美國高居榜首，二至五名分別為加拿大、葡萄牙、匈牙利和澳洲。若以中國人投資金額總數來看，美國以七十七億美元一馬當先，澳洲「重大投資者」移民簽證以六十億美元次之。