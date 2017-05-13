文總統上台 中國限韓令鬆動

2017-05-13

〔編譯茅毅／綜合報導〕南韓文在寅政府上台後，中韓關係似有舒緩跡象，根據南韓韓聯社報導，中國不僅邀請南韓派員參加預定十四至十五日在北京召開的「一帶一路國際合作高峰論壇」，連自去年下半年起實施的「限韓令」，也開始出現鬆動。

朝鮮議題 中韓策略接近

南韓前總統朴槿惠執政後期，由於部署「戰區高空防禦系統」（ＴＨＡＡＤ，薩德）問題，導致中方此前並未對韓方提出邀請。但在新總統文在寅十一日與中國國家主席習近平通電話時，習則邀請首爾派員參加一帶一路論壇。有分析認為，由於文與北京欲推動朝鮮半島議題有關各方重回談判桌的策略接近，故習近平十一日態度轉變，或許出於寄望文政府在薩德爭議上翻轉立場。

官媒《環球時報》十日一篇以「文在寅能成為『韓國的杜特蒂』嗎？」為題的社論，更強調南韓亟須採取自主外交，並「肯定」文認為首爾應學會對華府說不，稱讚文認清了南韓當前面臨的外交戰略困境。

在「限韓令」部分，據韓聯社十二日報導，南韓政黨輪替後，娛樂圈的氣氛已有所變化，一家「韓流」明星所屬的經紀公司負責人十二日說，文在寅走馬上任後，公司就接到中方的廣告代言詢問，歷經半年乏人問津後，突然有人諮詢，推測中方的氣氛正在改變；與此同時，據悉中國網路商城「阿里巴巴」上此前受阻的韓流商品物流，最近已重新開放。有韓星經紀公司預料，今年，韓劇或許可在中國播出，中斷的韓、中合製亦可恢復。

中國的限韓令波及多家南韓娛樂公司和內容產業企業，韓劇及南韓演藝人員不只在電視上難以播映及露面，連網路上也受限。據「韓國廣播公司」（ＫＢＳ）四月十六日報導，南韓政府為掌握限韓令殃及的該國內容產業業者狀況所設的「中國事業被害申告中心」，一個月就接到卅一起案例。

南韓演藝界雖力圖振作，反思不該過於依賴單一市場而轉戰日本、台灣和東南亞國家，惟短期內仍難以覓得足以取代中國的龐大市場。以二○一六年爆紅的「韓國廣播公司」（ＫＢＳ）夯劇「太陽的後裔」為例，有別於韓劇傳統「邊拍邊播」製播方式，該劇改採「先拍後播」，就是為了配合中國廣電總局對境外劇的「先審後播」規定。