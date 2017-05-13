歐蘭德優退 月領平民十倍薪
〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／倫敦十二日報導〕即將在十四日卸任的法國總統歐蘭德，被《費加洛報》爆料每月約可領到一萬五千一百歐元的退職津貼（約台幣五十萬元），足足是一般平民每週三十五小時工時稅前基本薪資一四八○歐元的十倍有餘。而他若願意出任憲法委員會委員，可再追加一萬四千歐元（約台幣四十六．五萬元）的月薪，使得為高失業率所苦的法國民眾心中十分不是滋味。
退職津貼約台幣50萬元
該報導指出，光是為禮遇還在世的三位法國前總統季斯卡、席哈克與薩科茲所花費的人員和配備，不加計個人退職津貼就年耗約一千萬歐元（約台幣三．三億元）。根據法國總統府艾麗榭宮提供給國會議員杜希葉的數據，歐蘭德比照前總統們，可月領卸任總統五一六四歐元、前國會議員六二○八歐元、前審計法院顧問三四七三歐元、前市議會主席二三五歐元等共四項退休俸。
根據法國法律，總統卸任後，不只領取總統退職津貼，他在之前公職生涯的所有職務，都可累計領取退休俸。難怪在法國考上公務員不容易，人人還是搶著擠進這道窄門，因為擠得進去就是終生保障。而除了退職津貼外，法國卸任總統還可享有一間公寓、兩名行政人員、一輛配車附兩名司機、七名助理以及兩名貼身警察全天保護的高級禮遇。
法國媒體早就批評過頭髮不多的歐蘭德，每月耗用近萬歐元公帑，從二○一二年起，聘用私人理髮師為他打理髮型。其實歐蘭德自己也認為總統退休俸的花費過鉅，在任內就著手改革並於一六年頒令刪減前總統的禮遇。新規定是卸任總統到第五年起，須將助理人數減為三人，行政人員減為一人，並從此自費搭乘法國國鐵（SNCF），新規定每年約可省下國庫三百萬歐元。
問題是歐蘭德當初競選總統時曾承諾，要當一位「正常又足稱楷模」的總統，結果從理髮到優退都很難讓民眾覺得「正常」，更顯不出「足稱楷模」。國會議員杜希葉也表示這項改革還不夠，為替國庫省錢，必須規定法國總統卸任五年後，不應該再享受任何物質禮遇。
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標題：歐蘭德優退 月領平民十倍薪
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