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川普近臣當快遞 送解職信給柯米

2017-05-13

〔編譯張沛元／綜合報導〕在美國總統川普的近身幕僚中，沒多少人比他的長年保鑣基斯．席勒更重要；警探出身的席勒在川普身邊從兼職保鑣做到白宮橢圓形辦公室任務主任，日前幫川普遞送解職信開除ＦＢＩ局長柯米而聲名大噪；過去多次拒受訪的席勒，不願對此發表評論。

席勒的重要性從川普明明能找較低階官員當送信快遞但卻找了席勒，可見一斑。席勒被公認是川普身邊最被低估的川普團隊成員，他不但能持續接觸川普更深獲川普信任，甚至還能幫忙解讀川普的言行。川普競選團隊前成員甚至說，在競選團隊中，川普更在乎席勒而不是競選經理對他的看法；而今則是席勒的看法遠勝於白宮幕僚長蒲博思的看法。

曾是紐約市警探還當過海軍的席勒在一九九九年進入川普集團，擔任兼差保鑣，此後一路平步青雲，二○○五年時已是川普的安全主管。

席勒 能看透川普心思

川普的前助理與顧問說，席勒比白宮內大多數人都了解川普；當川普在競選期間突然陰陽怪氣時，助理會去找席勒幫忙解讀君心。席勒確實為川普扮演多種角色：護送採訪川普的媒體、個人助理、私人保鑣與傳話人，比大多數安全主管都更深入每日決策。

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  • 警探出身的席勒（右）在川普身邊從兼職保鑣做到白宮橢圓形辦公室任務主任。（路透）

    警探出身的席勒（右）在川普身邊從兼職保鑣做到白宮橢圓形辦公室任務主任。（路透）

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