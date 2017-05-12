文在寅兌選舉支票 役期擬減為18個月

2017-05-12

韓聯社十一日引述政府有關人士的話報導，南韓國防部正研擬如何兌現文在寅的軍事改革政見，包括將義務役役期縮短至十八個月、調高義務役士兵薪餉、裁軍到五十萬人等。前總統盧武鉉二○○三年將陸軍義務役役期從廿六個月減至十八個月，李明博執政期間又延長到廿一個月。圖為南韓陸戰隊員四月二日於美、韓年度「鷂鷹」聯合軍演期間，在浦項進行兩棲作戰演習。