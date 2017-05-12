慰安婦爭議 文在寅、安倍過招

2017-05-12

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本首相安倍晉三與南韓新總統文在寅十一日進行電話會談，時間達廿五分鐘，兩人先就因應北韓飛彈和核開發問題確認將緊密合作，接著在日韓慰安婦協議的議題上進行短暫交鋒互探虛實，雖然日方對於文在寅鮮明的反日立場提心弔膽，但情況似乎沒有前總統朴槿惠上台時來得劍拔弩張。

朴槿惠在二○一三年二月廿五日就職後將近十天，才於三月六日與安倍進行首次電話會談，而且在兩人還沒通話前，朴槿惠就藉由出席當年的「三一節」先向日本撂話，「加害者與被害者的立場，即使過了千年也不會改變」，雙方甚至拖到二○一五年十一月才舉行首次正式會談，而朴槿惠從上台到下野的四年多時間未曾正式訪日。

所以，文在寅十日上任、十一日即與安倍通話算是相對友善。日本媒體報導，安倍以「聯合國與國際對日韓達成的慰安婦協議予以高度評價」，藉此牽制文在寅勿輕易翻案，南韓韓聯社則報導，文在寅表示，目前多數南韓人在情感上無法接受慰安婦協議，雙方都需要看清目前的現況，接受民眾的看法共同解決問題。

安倍重申日方在慰安婦協議方面的立場，希望協議能確實得到落實，日本共同社指出，文在寅雖然表達了落實的困難性，但他避免直接提到「重新談判」的字眼。

文在寅在競選期間提出了日韓慰安婦協議「無效化和重新談判」的承諾，這不但將成為今後兩國關係正常發展的隱憂，也很可能成為文在寅本身執政的地雷。