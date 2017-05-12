文在寅與川、習通話 聚焦朝核
〔編譯茅毅／綜合報導〕南韓新總統文在寅十日在國會就職時表明，當務之急為化解安全危機，同日晚間即接獲美國總統川普祝賀他當選的電話，中國國家主席習近平則於十一日中午致電文在寅，祝賀他當選，並邀文訪問北京。青瓦臺表示，文、習均同意，朝鮮半島非核化為兩國共同目標。文表示，只要北韓沒有進一步挑釁，「戰區高空防禦系統」（ＴＨＡＡＤ，薩德）議題即可解決。文並計劃派代表團赴北京商討北韓與薩德議題。
文︰北韓若沒進一步挑釁 薩德爭議可解決
在文在寅與習近平四十幾分鐘通話中，習重申北京反對南韓境內部署薩德的立場；文對此表示，很了解中國的關切和憂慮，盼兩國間迅速進行溝通。文也請習「特別關注」南韓企業與人民因薩德爭議而在中國市場面臨的商業困境。習提到，首爾與北京應尊重彼此重大關切、求同化異，妥善處理分歧。這也是中國領導人首次致電祝賀南韓新總統就任，有分析認為，將對今後解決薩德相關爭議有正面幫助。
至於川普與文在寅通話約卅多分鐘，文對此表示，川普是第一位祝賀他的外國領袖，希望今後能與川普這樣「擁有強大領導力的領袖」，就美、韓的繁榮及安定一起努力，「我感到很開心」，美、韓同盟係南韓外交、安保政策的基石，今後也不會改變。文強調，值此朝鮮半島與周邊政局不確定性漸趨變大下，美、韓同盟比任何時候都還重要。川普視遏止北韓挑釁與化解核子問題為華府的優先課題之一，文對此予以高度肯定。
青瓦臺表示，川、文一致同意在北韓核子議題上合作，川普並邀文訪問華府。白宮提到，兩人對於持續強化美、韓同盟有共識。南韓方面並在聲明中說，川普認為，北韓核子問題雖困難，但並非無法解決。美國官員曾對文在寅主張與北韓交往表達關切，認為恐損及美方欲藉由進一步孤立和制裁措施來加強施壓平壤的努力。
川普則形容美、韓同盟關係不只良好，更是「偉大的同盟關係」。雙方並決定儘快互派特使團、高層顧問團，替文赴美舉行美、韓峰會鋪路。韓聯社十一日引述南韓外交部兩位消息人士的話報導，文於六月訪美拜會川普的可能性較大，也有機會於七月初在德國召開的「廿國集團」（G20）峰會中碰面。
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標題：文在寅與川、習通話 聚焦朝核
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