川普會俄外長 只給俄官媒拍

2017-05-12

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普九日突然開除聯邦調查局長柯米，據傳他是因為調查川普團隊的「通俄門」醜聞才會丟官。就在這敏感時刻，川普十日於白宮會見俄羅斯外交部長拉夫羅夫，但期間禁止美媒在場採訪，卻允許俄媒入內拍攝，再度引發爭議。不過白宮十一日急忙澄清，美方是受到誤導，不知道俄國外交部攝影師兼具國營新聞媒體塔斯社記者的身分。

川普於白宮橢圓形辦公室會見拉夫羅夫和俄國駐美大使基斯利亞克，此為川普上台以來與俄國官員的最高層級面對面接觸。這場會面禁止新聞媒體拍攝，只准白宮與俄國外交部攝影師在場。不過，會議結束後沒多久，白宮就發現拉夫羅夫在「推特」上分享自己與川普的微笑握手照，但白宮尚未發布任何照片。

白宮稱不知俄官方攝影師兼記者

對此，美國輿論大力抨擊白宮雙重標準，尤其是川普會見的俄方官員基斯利亞克深陷「通俄門」醜聞。他曾在川普政府交接期間，與前白宮國家安全顧問弗林暗地通話，之後弗林因「隱匿」與俄方的聯繫被迫辭職。前美國情報官員也痛批，白宮允許俄國官媒在橢圓形辦公室拍照，恐造成維安疑慮，俄方可能趁機攜入監聽裝置。

前情報官員批危及國安

不過，白宮十一日澄清，指是受到俄方誤導，以為只有雙方的官方攝影記者在場，不知道俄方記者還肩負為塔斯社發稿的任務。據悉，川普與拉夫羅夫的會面行程被列為「閉門會議」，意味媒體沒有機會拍照或記錄。對於國安疑慮，一名不具名白宮高級官員則反駁說，俄媒進場採訪時需通過偵測門，待遇與美媒無異。