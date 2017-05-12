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川普支持度創新低 川粉藍領白人流失

2017-05-12

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國總統川普九日無預警開除聯邦調查局（ＦＢＩ）局長柯米，再度引發眾議，但執政將滿四個月的他，民調支持度稍早即來到新低，僅獲卅六％認同，五十八％民眾不滿意他的工作表現。

上述民意調查由美國昆尼皮克大學（ＱＵ）進行。其實打從川普上任就追蹤其表現的另一項蓋洛普民調，三月即發現不滿意川普的民眾多達五十九％，只是一週後減少七個百分點成為五十二％。

但除了執政表現，ＱＵ這回還請受訪人評價川普個人，發現強烈不贊同者多達五十一％創新高，強烈認同者持平為廿五％。評價的個人特質包括：僅卅三％說他誠實；五十六％不認為他具備良好領導技巧；五十九％不覺得他關心普羅大眾；至於川普或媒體，誰比較會說真話，五十七％受訪者寧願相信川普口中所謂愛發「假新聞」的媒體，僅卅一％偏好川普，甚至和川普同黨的共和黨人也有十七％選擇媒體。值得注意的是，受訪者中又以本來主要投給川普的藍領白人最為失望，如今支持與不支持比率已接近五五波。

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  • 川普 （美聯社資料照）

    川普 （美聯社資料照）

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