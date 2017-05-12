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俄教堂抓寶險坐牢
2017-05-12
去年八月在俄羅斯第四大城葉卡捷琳堡一間東正教堂玩「精靈寶可夢ＧＯ」手機遊戲，還透過影片聲稱神不存在，在教堂裡抓寶比見到耶穌容易，因此馬上被捕的俄國部落客索科洛夫斯基，十一日遭法院判定褻瀆、煽動宗教仇恨、違反信眾權利等三項罪名成立，須入獄服刑三．五年，但可緩刑三年。雖堅不認罪，但至少暫時重獲自由，蒞庭民眾當場歡聲雷動。現年廿二歲的索科洛夫斯基，是個無神論者，承審法官判定其「企圖冒犯宗教情感」，是「極端主義的行為」。此案再度凸顯了東正教會莫大權力。（編譯周虹汶）
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