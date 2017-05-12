提早治療 愛滋病患預期壽命如常人

2017-05-12

〔編譯張沛元／綜合報導〕研究人員十一日表示，自一九九○年代中期抗愛滋病藥物問世以來，歐美地區愛滋病毒（HIV，人類免疫缺陷病毒，導致愛滋病）感染者的預期壽命已增加十年，幾乎與常人相同。該研究報告已刊載於《刺胳針HIV》期刊。

事實上，一名在二○○八年起以後的任何時間點開始接受治療的二十歲HIV感染者的預期壽命為七十八歲，幾乎與未感染者相當。排除愛滋病毒感染者的一般人口的預期壽命，法國男性為七十九歲，法國女性八十五歲，美國男性七十八歲，美國女性八十二歲。研究人員還說，在二○○八年或之後開始接受抗反轉錄病毒藥物治療（Anti-Retroviral Therapy, ART）的患者，能比在更早年接受治療患者活得更久與更健康。

研究人員說，二○○八年以後接受治療的愛滋病毒感染者能活更久的原因，可能在於現代藥物的有毒副作用比較小，選擇比較多，以及對其他感染與病況的治療也比較好。

這項在歐洲與美國針對超過八萬八千名愛滋病毒感染者所進行的研究，對鼓勵風險族群進行愛滋病毒篩檢與說服已感染愛滋病毒者立刻接受ART治療至為重要，此外也能減少愛滋病毒感染者遭汙名化與協助這些人取得保險或就業。

ART是一種混和三或更多種藥物的雞尾酒式療法，能阻絕愛滋病毒進行複製，一九九六年首度廣為用於治療愛滋病；此一療法無法治癒愛滋病，患者必須終身接受治療。世界衛生組織（WHO）建議，任何人經篩檢發現感染愛滋病毒後應盡快接受ART治療。