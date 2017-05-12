搶國會席次 馬克宏未足額提名

2017-05-12

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／倫敦十一日報導〕十四日即將上任的法國準總統馬克宏，在八日勝選後就立即投入兩輪投票的六月十一和十八日的國民議會大選選戰，爭搶法國國會五百七十七席。但在時間倉促下，馬克宏領導的前進黨顯露出新政黨措手不及的現象，十一日公布的提名名單僅有四百二十八名候選人，無法履行先前要「提滿、提好」的承諾。

提名428名候選人 男女各半

綜觀提名名單，馬克宏履行避免「回收」政治人物、用民間新面孔和至少一半的婦女來刷新法國政壇的競選承諾，國會候選人有五十二％來自民間，而且男女各半分別為二百一十四人。前進黨自一月以來約有一萬五千人申請成為該黨的國會候選人，本週又繼續增加一千人。

馬克宏打算推動的改革全部需要新總統在國會有多數背書。只是前進黨黨齡僅十三個月，目前在國會中毫無席次，加上支持他當選總統的選民黨派各異，有可能在國會大選中轉頭支持原政黨，使前進黨選情不容樂觀。國民議會選舉如總統大選，也是採取兩輪投票制。

法國採行雙首長制，總統由人民直選，並向國民議會提名總理，經由國會同意後任命，總統和總理分別主掌對外事務和內政。一旦總統所屬政黨未能在國會選舉中過半，勢必得與代表國會多數的總理協商政事。法國自一九五八年成立第五共和以來，已出現過三次「左右共治」局面。

法可能出現第四次左右共治

下月的國會大選目前呈現出多頭馬車的分裂狀態，可以確定的是極右跟極左的選民不會支持馬克宏的中間偏左派，唯一對馬克宏有利的是在總統大選後，傳統兩大黨一個分裂、一個一蹶不振，讓他的前進黨可趁機拉攏自己想要的人選。但在前進黨的人選短缺，能否全數當選更是未知下，未來恐怕只能籌組聯合政府，而且可能出現第四次的「左右共治」局面。

馬克宏的發言人卡斯塔納在他當選的隔天，就放出一個「共和國前進曲」的大聯合政府方案，根據法國廣播電台公布的最新國會大選民調，前進黨支持度約二成四，保守的共和黨二成二，極右派民族陣線二成一，極左派梅朗雄的不屈法國約可得到一成三至一成五，社會黨則不到一成。在第一輪總統選舉中被淘汰的共和黨候選人費雍就積極地重組黨內派系，希望爭取國會的多數席次來掌控新總統的動向。民族陣線也必將首次跨進國會，可能拿下四十席左右，總統敗選的勒班就已宣布他們將成為最大的反對黨。