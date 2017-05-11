《中英對照讀新聞》German airport offers prayer booth in 65 languages 德國機場提供65種語言的祈禱室
◎孫宇青
Feeling nervous before your flight? Travelers at Stuttgart airport can now receive spiritual solace by entering a booth and listening to a prayer of their choice before boarding the plane.
登機前覺得緊張嗎？旅客現在來到德國斯圖加特機場，可以在登機前進入一間小房間，自行選擇想聆聽的祈禱文，以獲得精神上的慰藉。
The prayer booth features 300 prayers from various religions in 65 different languages, airport spokesman Johannes Schumm said.
機場發言人修姆表示，這間祈禱室規劃了各個宗教共300篇祈禱文，並涵蓋65種語言。
The prayers include the Christian Lord’s Prayer, the Islamic muezzin’s call to prayer, Tibetan monk chants, and prayers of Shamans from New Guinea or Mali are also available.
基督教主禱文、伊斯蘭教宣禮者的呼喚詞、西藏僧侶的吟誦、新幾內亞或馬利薩滿教的祈禱詞等應有盡有。
In addition to the big monotheistic faiths, polytheistic religions and animist beliefs are also included. The booth is free and will be available for three months at Stuttgart Airport’s boarding area next to Gate 310.
除一神信仰外，多神信仰、泛靈信仰的祈禱文也都能找到。這間祈禱室位於斯圖加特機場的310號登機門旁，將免費開放3個月。
The artist Oliver Sturm has designed several prayer booths in recent years that have been installed at schools and museums.
藝術家史特爾姆近年設計了許多祈禱室，大多設置在學校和博物館等場所。
新聞辭典
solace：名詞，慰藉。例句：He sought solace in painting after losing everything.（失去一切後，他從繪畫中尋求慰藉。）
booth：名詞，貨攤；小隔間。例句：Public phone booths are rarely seen nowadays.（公共電話亭如今已很少見。）
install：動詞，安裝；設置。例句：The plumber will help install faucets and pipes this afternoon.（水電師傅下午會幫忙安裝水龍頭和水管。）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 約炮偷「拔套」 瑞士渣男被告上法院
- 維權律師李和平返家 李妻：暴瘦不足50公斤
- 《中英對照讀新聞》German airport offers prayer booth in 65 languages 德國機場提供65種語言的祈禱室
- 南韓新總統文在寅上任 最優先解決朝核
- 美參院邀柯米作證
- 少將共諜案 前飛指部上校疑潛伏10年 軍機恐外洩
- 當街暴打阿伯遭肉搜 情侶的車變這樣...
- 台肥投資狂踩雷 立委疑有內情
- 藍批高雄軌道舉債1758億 綠委︰數據錯誤
- 中市福星路人孔蓋害打滑 立委促路平下地
- 川普反覆 要掩蓋什麼？
- 去年核准136件新藥 「抗癌」藥最多
- 母親節倒數 3C家電優惠特搜！
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Bakery changed expiration dates
- 父喪、夫過世、腿截肢 勇媽林佩玲扛起一片天
- 大台北、中南部高溫34度 明鋒面來襲
- Burberry花心思 討好媽咪
- 踩人字拖曬辣肉 皮革款亮相
- 賞蓮文創ＤＩＹ 快來預約南夏農村趣
- 缺警還支援商業活動 民代搖頭
- 中港「債券通」可望7/1前公布 市場看衰 投資人沒興趣
- 大賣場被爆賣「塑膠紫菜」 已先下架
- 《自由廣場》與法官談精神病
- 8局11K 薛哲勝投又飛
- 醫事團體齊籲WHA 重視台灣醫療人權
- 古蹟修復活化 鄭文燦建議中央修法
- Mac報稅超級難 財長：明年改善
- 睡醒後陰毛被剃光 男控女友「暴行」
- 極限運動場破舊 議員促速修
- 90歲文夏有夠潮 瘋迷NBA勇士柯瑞
- Serpenti Viper戒指 神秘女性魅力
- 相隔35年 《天龍八部》阿紫現在長這樣
- 《自由廣場》推特內銷？ 外行！
- 核二廠停機 萬里生活補助照舊
- 宜市長將踏上大聯盟 皇家主場開球
- 延誤團員就醫不治 領隊、雄獅共賠87萬
- 公務員收禮上限 擬調至3600元
- 產後5次「乳腺炎」 餵母乳痛不欲生
- 中市身障住院看護預算大縮水 議員促從寬
- 05/11 各報重點新聞一覽
- 董事會多次狂轟李紀珠 吳欣盈遭其他董事抵制
- 高雄》6所國小體育班招生不足 女壘強隊剩8人
- 前飛指部參謀長 淪共諜滲透達10年
- （獨家）搶先謝金燕開工 謝金晶談豬哥亮病況說...
- 大武漁港養灘 草埔隧道幫大忙
標題：《中英對照讀新聞》German airport offers prayer booth in 65 languages 德國機場提供65種語言的祈禱室
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email