澳洲國會殿堂哺乳 綠黨議員搶頭香

2017-05-11

〔國際新聞中心／綜合報導〕澳洲綠黨參議員華特斯（Larissa Waters）9日創下澳洲政治史紀錄，成為第一個在國會殿堂袒胸哺乳的人。華特斯在生了第2個孩子後，9日首度回到上議院，並帶著她的孩子以便表決時可以哺乳。她推文說：「為我的女兒阿里亞（Alia）感到驕傲 ，她是第一個在聯邦議會中被哺乳的嬰兒！」澳洲去年修法，保障政治人物可以帶小孩到工作場所，容許在國會殿堂哺乳，以創造一個「家庭友善 」的議會環境，但此後始終沒有議員真的在國會哺乳。