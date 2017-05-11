| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 國際

澳洲國會殿堂哺乳 綠黨議員搶頭香

2017-05-11

〔國際新聞中心／綜合報導〕澳洲綠黨參議員華特斯（Larissa Waters）9日創下澳洲政治史紀錄，成為第一個在國會殿堂袒胸哺乳的人。華特斯在生了第2個孩子後，9日首度回到上議院，並帶著她的孩子以便表決時可以哺乳。她推文說：「為我的女兒阿里亞（Alia）感到驕傲 ，她是第一個在聯邦議會中被哺乳的嬰兒！」澳洲去年修法，保障政治人物可以帶小孩到工作場所，容許在國會殿堂哺乳，以創造一個「家庭友善 」的議會環境，但此後始終沒有議員真的在國會哺乳。

廣告
  • （歐新社）

    （歐新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 哺乳 澳洲 澳洲國會 綠黨
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧鹽味豬五花
熱炒✧金菇滑蛋牛
健康版味素輕鬆做！
食材過油有６重點！
轉寄

標題：澳洲國會殿堂哺乳 綠黨議員搶頭香


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月11日‧星期四‧丁酉年四月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.