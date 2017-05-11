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法國極右派內訌? 勒班外甥女辭議員退政壇

2017-05-11

〔國際新聞中心／綜合報導〕法國總統大選甫落幕，就在吞敗的極右派「民族陣線」黨魁瑪琳．勒班宣告將重組民族陣線成為法國政壇最大反對勢力，鎖定下月國會大選全力衝刺之際，瑪琳的外甥女、曾被媒體稱為「比歐洲最危險的女人還危險」的現任國會議員瑪莉詠．馬赫夏—勒班（Marion Marechal-Le Pen），十日突然以家庭因素為由宣布退出政壇，除辭去議員職務外，也不會在六月國會改選中尋求連任。

儘管廿七歲的單親媽媽瑪莉詠強調，暫時離開不等於放棄，她絕不會放棄政治理想和家族的政黨，但外界普遍認為，民族陣線黨內的路線鬥爭已經揭幕。

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  • （美聯社檔案照）

    （美聯社檔案照）

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2017年5月11日‧星期四‧丁酉年四月十六日
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