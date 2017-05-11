下馬威? 中國射彈祝「嚇」文在寅

2017-05-11

〔編譯林翠儀／綜合報導〕在文在寅確定當選南韓新任總統後，美國、中國和日本都表達祝賀之意，期待與他合作就彼此關切議題展開對話。然而，由於文在寅質疑美國在韓部署「戰區高空防禦系統」（簡稱「薩德」）的必要性，似乎與中國同調，對北韓態度也與美國總統川普有異，他上任後的韓美中關係引發關注。

而就在南韓總統選舉投票之際，中國國防部證實，人民解放軍火箭軍部隊為「提高部隊遂行任務能力，有效應對國家安全面臨的威脅」，近日在渤海海域進行新型飛彈武器作戰檢驗，「達到預期效果」，被解讀為一方面向文在寅喊話，另一方面則是警告近日不斷升高對立態勢的北韓領導人金正恩。

解放軍東部戰區陸軍機關報《人民前線》十日更在其「微信」公眾號發文說：「敲黑板，請注意這三個重點：一、時間是近日，也就是薩德在韓部署的時候；二、地點在渤海某海域，也就是離韓國距離較近的地方；三、新型導彈武器作戰檢驗，不是其他武器是導彈武器，不是其他演練是作戰檢驗。」

川普致賀電 同意攜手解決朝核

白宮發言人史派瑟九日在例行記者會上恭喜文在寅勝選，表示美方期盼和文持續合作，鞏固美韓同盟關係。川普本人則在十日和文在寅通電話，青瓦台表示，雙方同意密切合作，解決北韓核武危機。

中國方面，新華社報導，國家主席習近平十日向文拍發賀電，聲稱「我始終高度重視韓國和中韓關係」，「我願為此同你一道努力，使中韓關係發展更好地惠及兩國和兩國人民。」中國外交部發言人耿爽在十日的例行新聞會上重申，希望韓方高度重視中方關切，妥善處理薩德問題。

日祝賀 促履行日韓慰安婦協議

日本方面，首相安倍晉三在九日晚間開票結果出爐後，隨即發表聲明表達祝賀之意，並期待與文在寅早日會面，針對共同關注事項坦率交換意見。安倍在十日中午召開的政府與執政黨聯絡會議上又再度表示，日韓兩國是共享戰略利益的最重要鄰國，希望在北韓問題上合作應對，同時發展面向未來的日韓關係。

對於日韓已達成「最終且不可逆轉」的慰安婦協議，可能遭文在寅翻案，內閣官房長官菅義偉在十日的記者會上表示，日方將持續要求南韓履行該項協議。