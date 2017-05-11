南韓新總統文在寅上任 最優先解決朝核

2017-05-11

〔編譯管淑平／綜合報導〕南韓總統當選人文在寅十日在國會宣誓就任南韓第十九任總統，同時接下三軍統帥權。他矢言致力團結、和諧，「將走出青瓦台，開啟光化門總統的時代，成為一名隨時與國民溝通的總統。」在外交上，他強調解決北韓核武問題是當務之急，願意在適當條件下訪問平壤。另外，他表示將會與美國和中國「真誠地協商」，以降低因為部署「戰區高空防禦系統」（ＴＨＡＡＤ，簡稱「薩德」）而陷入的緊張關係。

走出青瓦台 清算權威式文化

文在寅在就職演說表示，會當個清廉、守諾、坦誠的全民總統，力爭打造全民團結和諧相處的全新國家；針對這幾個月來的政治分裂，文在寅說，他會親自出面對話，「現在是時候結束保守與進步的矛盾」，這次選舉是因前任總統遭彈劾而舉行，南韓總統身陷麻煩的歷史一再重演，「應該以這次選舉為契機，結束這段不幸的歷史。」

時機成熟 願訪平壤晤金正恩

他說，將大刀闊斧擺脫舊時代的錯誤作為，並且改變就從他做起，他將「清算權威式的總統文化」，從原總統府青瓦台改至光化門政府大樓辦公，並且「將權力機構轉型為與政治脫鉤的獨立機構」，剷除財閥與政府之間的政商勾結關係，「我空手上任，也將空手卸任。」

在外交上，文在寅說會立即著手解決安全危機，致力推動朝鮮半島和平，也會進一步加強韓美同盟。他說，必要時會立即訪問華盛頓、北京和東京，「如果條件成熟，我也會去平壤」；願意與美國和中國「真誠地協商」解決薩德問題。

總理、情報首長 皆與陽光政策有關

文在寅對北韓立場也反映在他上任後迅速提名資深記者出身、曾四度當選國會議員，現任全羅南道知事的李洛淵為總理，以及前國家情報院第三次官徐薰為國家情報院院長。李洛淵和徐薰都是過去與北韓交往之「陽光政策」有關係的資深自由派。提名李洛淵另一考量，是要在自由派重鎮西南部爭取更大支持。

徐薰曾兩度策劃兩韓領導人會談，熟悉北韓事務；他也是情報官員中改革決心最顯著的一位，被賦予改革國情院，杜絕該組織長期以來干預政治之期望。

文在寅的總統任期從中央選舉委員會十日八時確認他以四十一．○八％的得票率當選總統後正式展開，隨即聽取聯合參謀本部議長李淳鎮簡報北韓情勢，之後會晤反對派領袖、赴國家公墓祭拜。

美國、中國、日本十日發賀電。川普本人已在十日和文在寅通電話；中國國家主席習近平則說，願意在相互理解、尊重的基礎上，「妥善」處理分歧。

改到光化門辦公 維安有隱憂

對於文在寅要改到光化門政府大樓辦公，南韓知情人士告訴路透此舉不切實際，因為該區大樓興建於一九七○年代，缺乏現代維安設施，也不像青瓦台設有地下碉堡可防突襲與轟炸，加上不遠處就是繁忙地鐵站，人潮眾多，對總統維安構成嚴重挑戰。北韓曾在一九六八年派突擊隊暗殺當時的總統朴正熙，結果刺客被攔阻在青瓦台八百公尺之外，除兩人脫逃，其餘全被擊斃。