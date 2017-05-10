雅加達省長遭控瀆神 判2年馬上關
〔編譯魏國金／綜合報導〕上月連任失利的印尼雅加達省基督徒華裔省長「阿學」鍾萬學，九日因褻瀆可蘭經罪成立，遭判處兩年徒刑，隨即發監，這起比檢方求處刑責還重的判決，是這個全球穆斯林人口最多的國家，宗教寬容上的一記重挫。鍾萬學表示，他將上訴。
基督徒華裔省長 選舉中被控褻瀆可蘭經
數千名支持與反對鍾萬學的民眾九日聚集雅加達地方法院外，等候由五名法官組成的合議庭做出判決，審判長德威雅索宣判說：「在法律上確信被告從事褻瀆犯罪行為，因此判處兩年徒刑」。另一名法官阿布杜指出，重判鍾萬學的原因是「被告不覺有罪。其行為引發不安，並傷害穆斯林」。上月檢方求處鍾萬學兩年緩刑。
在印尼，褻瀆罪最高刑期為五年，該判決令人震驚，因為印尼法官通常對刑事案件會依照檢方建議判決。人權團體說，褻瀆罪在印尼強人蘇哈托執政三十二年期間鮮少被使用，然而近年卻被濫用來迫害少數族群。「人權觀察」研究員哈蘇諾稱該判決對印尼的宗教寬容與少數族群是「重大的挫敗」。他說：「如果像阿學這樣的人，是首都省長、有最大政黨支持、是總統的盟友，都能因毫無根據的指控繫獄，那麼其他人呢？」
本案肇因於去年九月，鍾萬學在尋求連任的選戰期間，表示對手利用一段指稱穆斯林不應被非穆斯林領導的可蘭經經文，誤導選民。接著一份他演說的剪輯影片在網路上流傳，引發穆斯林強烈反彈，穆斯林強硬派組織「伊斯蘭捍衛者陣線」（ＦＰＩ）指控鍾萬學褻瀆，號召數萬群眾上街示威。在該爭議爆發前，鍾萬學因決心整治雅加達沉痾，支持度遙遙領先其他候選人。
去年十二月，該案進入審理階段，檢方與被告傳喚逾四十名證人出庭作證，鍾萬學團隊指控檢方盡傳偏執的證人，當中許多人甚至在所謂褻瀆發生時不在現場。雅加達智庫「戰略與國際研究中心」分析家巴蘇基曾說，該案是「測試印尼的伊斯蘭寬容與否的試金石」。
在判決結果出爐後，鍾萬學的支持者大感震怒，許多人潸然落淚，支持者布迪說：「法官迫於公眾壓力才重判他，這不公平！」部份支持者聚集在他監禁的東雅加達監獄外，矢言除非他獲釋，否則不離開該區域，也有人躺臥在監獄外，高喊「摧毀ＦＰＩ」。他的反對者則對判決結果大表歡迎，高呼「真主至大！」一名家庭主婦說：「我還是不滿意，他應該被判到五年。」
鍾萬學上月省長選舉敗給穆斯林對手阿尼斯，定於十月卸任。在鍾萬學發監後，印尼內政部宣佈，副省長將在過渡期間主理省政。
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