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當不成第一先生 柯林頓改當小說家

2017-05-10

〔編譯周虹汶／綜合報導〕曾執政八年的美國前總統比爾．柯林頓，儘管因太座希拉蕊去年底敗給現任總統川普而當不成「第一先生」，最近卻新闢跑道，正和全球收入最高的美國小說家派特森（James Patterson）合撰政治驚悚小說《總統消失了》（The President is Missing，暫譯），預定明年六月出版，美國元首才知道的全球政治內幕，有望藉此以另類方式公開。

與暢銷作家合撰政治驚悚小說

在小說界初試啼聲的柯林頓八日聲明表示，「著手寫一本關於一名在位總統的書——從我對這份工作、白宮生活、華府運作模式所知取得靈感——是莫大樂趣」，況且還是和美國暢銷小說作家派特森合作，「太棒了，長久以來，我一直是他的粉絲。」

說故事高手派特森有幸獲得來自前總統的第一手情報，也將此次「罕見組合」視為其「職涯亮點」，明年將合力在全美巡迴宣傳新書。

這樁合作案還包括兩人個別所屬柯納普夫（Alfred A. Knopf）與利特爾＆布朗出版社（Little, Brown and Company）罕見攜手。這兩家向來處於競爭關係的公司已預告，全書融合「詭計、懸疑、全球權力最高層幕後所演戲碼」，「是只有總統才知道的細節」，目前初步完成的章節已相當「引人入勝」。至於川普是否現身書中，兩家出版社堅持不透露。

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  • 美國前總統比爾．柯林頓（左）正與美國小說家派特森（右）合撰政治驚悚小說。（路透）

    美國前總統比爾．柯林頓（左）正與美國小說家派特森（右）合撰政治驚悚小說。（路透）

  • 美國前總統比爾．柯林頓與美國小說家派特森合撰的政治驚悚小說《總統消失了》。（取自網路）

    美國前總統比爾．柯林頓與美國小說家派特森合撰的政治驚悚小說《總統消失了》。（取自網路）

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相關關鍵字： 小說家 川普 希拉蕊 恐怖小說 柯林頓 派特森
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