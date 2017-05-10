歐巴馬早勸川普 別找弗林當國安顧問
2017-05-10
〔編譯劉宜庭／綜合報導〕被美國總統川普革職的前代理司法部長葉茨（Sally Yates），八日首度出席聯邦參議院司法委員會聽證會時，表示曾警告白宮，前國家安全顧問弗林（Michael Flynn）易遭俄羅斯勒索，影射川普幕僚和俄國的關係非比尋常。這番發言讓川普大為光火，連續發佈數則推文撇清，甚至一度更換橫幅照片，合成「連假媒體都知道『無證據』證實俄羅斯和川普串通」等字樣，不僅引發網友大肆嘲諷，也讓俄國干預去年美國大選的爭議再受矚目。
葉茨在作證時表示，川普上任第六天便被告知弗林在與俄國駐美大使聯絡一事，沒對副總統彭斯坦白，讓他容易受到俄方影響，「我們認為弗林將軍曾與俄方妥協」。據報導，前總統歐巴馬曾在白宮會見當時的總統當選人川普時，警告他不要讓弗林擔任國安顧問。這項報導獲得白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）證實，但他聲稱這是因為弗林曾批評歐巴馬。美國情報官員指稱，俄國入侵民主黨陣營的電郵，協助川普贏得大選，儘管俄方數度嚴詞駁斥，美國國會目前仍在調查川普競選團隊是否和俄羅斯有聯繫。
川普八日將「推特」橫幅照片更換成他與國會議員聚集在白宮橢圓形辦公室比「讚」的合影，並在顯眼處加上國家情報首長克萊伯（James R. Clapper Jr.）在公聽會的證詞，「克萊伯重申，連假媒體在內每個人都知道『無證據』證實俄羅斯和川普串通。」同時連續推文抨擊葉茨，質疑她涉嫌洩漏機密給媒體，還稱她「今天讓不實媒體非常不開心，她說的僅是舊新聞」。
該幅更新的橫幅照片發佈後迅速受到關注，慘遭網友大肆嘲弄、惡搞，並表示該照片只顯示出川普氣度狹小。該橫幅隨後便被更換成沒有合成字樣的照片。
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