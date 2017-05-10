川普先兵後禮 美朝挪威會談
〔編譯林翠儀／綜合報導〕美國對北韓先硬後軟？日本共同社九日報導，美國總統川普政府已透過中國向北韓傳話，只要北韓放棄飛彈與核開發，美方願意邀請金正恩訪美舉行元首會談。另一方面，北韓外務省北美局局長崔善姬和美國前官員，八日起在挪威奧斯陸進行為期兩天會談，這是去年十月以來雙方再次啟動半官半民對話，南韓韓聯社報導，這次可能是一次試探性對話。
北韓棄核 願邀金正恩訪美
共同社報導引述多名北京外交人士消息指出，中國應該已透過非正式管道將美方開的條件傳達給朝方，不過這與朝方的立場分歧過大，能否實現尚不可知。
報導指出，川普政府顯然在派遣航母對朝加強軍事施壓的同時，又讓中國充當說客，軟硬兼施的對朝戰略顯露無遺。事實上，川普在一日曾表示，「在適當的情況下，可與金正恩會面」，國務卿提勒森三日也在演講中開出「四不」承諾，只要北韓放棄飛彈與核開發，美方將：不要求改變北韓的國家體制、不以搞垮金正恩政權為目標、不急於南北統一、美軍不跨過北緯三十八度線進攻朝方。
美承諾「四不」 中看壞但肯定
報導中也提到中方的態度，雖然中國八日透過外交部發言人對美國「四不」原則表示肯定，但私下卻認為朝方放棄核開發的可能性不高，反過來提議美方先對北韓實施經濟援助，結束敵對關係。
至於南韓對於共同社這則報導的內容存疑，韓聯社報導指出，南韓外交部官員九日駁斥報導內容與事實不符，官員還指出，如果美國有此提案，不可能不事先知會韓方。
儘管韓方存疑，但美朝雙方傳出已在挪威重啟半官半民對話。日媒指出，朝方代表崔善姬為北韓前總理崔永林的女兒，一九八○年代進入外務省，曾在美朝會談及六方會談中擔任口譯工作。至於美方代表為政府前高官，曾負責朝核議題。去年十月及十一月雙方曾先後在馬來西亞及瑞士接觸，美國新政府上台後，崔善姬原本預定三月訪問紐約，但未能成行，美方代表也計畫四月訪朝，最後雙方決定在挪威舉行半官半民對話。報導指出，選在挪威重啟對話和教宗上月底的提議有關。
會談前 北韓再逮美籍公民
不過，在會談舉行前，北韓六日又逮捕了在平壤任教的美籍教授金學成，讓這次的會談蒙上陰影。韓聯社指出，不久前美國政府放棄前總統歐巴馬的對朝「戰略忍耐政策」，推出「最大限度的施壓和干預」的新政策，且南韓也處於新政府即將成立之際，因此此次對話很有可能是一次試探性對話。
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