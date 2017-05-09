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釣魚台假想戰 美日沙盤推演

2017-05-09

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本媒體報導，約二十名美國和日本前高層官員與前自衛隊員，三月下旬曾在美國舉行一場釣魚台假想戰的沙盤推演，設定兩種衝突場景，以評估可能採取的因應步驟。這可能是美日前官員首次針對敏感的釣魚台問題共同沙推，但日方成員會後憂心表示，美方更擔心與中國爆發衝突，而非站在日本擁有釣魚台的立場。

「讀賣新聞」旗下的英文報「日本新聞」報導，這場沙推由美國洛克希德．馬丁公司提供場地，參加者約二十人，包括曾在布希政府擔任國家安全會議亞太資深主任的韋德寧。參與者分成三組，代表美、日、中三方。

沙推設定兩種衝突場景，第一種是日本右翼組織武裝佔領釣魚台，日本派出三艘海上保安廳巡邏船及上百名警力，試圖控制情勢。由於佔領者為日本人，日方不希望出動自衛隊，但在此時，中國提出限定日方在四十八小時內處理完畢的要求，否則將出兵處理。

日本擔心派遣自衛隊成中國出兵藉口，內部出現分歧。美方則考慮日方可能基於日美安保條約求援，要求日方快速處理以避免戰爭。日本最後決定由武裝海保船向島上開砲，中國卻認為日本無足夠意願和能力解決問題，決定出兵。

第二種場景是中國六艘海警船和二十多艘漁船進入釣魚台海域，與一艘日本海保船相撞，造成數名中國船員落海。日方決定加派巡邏船支援，避免中方人員登島，海上自衛隊也派遣護衛艦，阻隔中國軍艦接近釣魚台，一觸即發。

美國呼籲雙方保持克制，但中國認為日本先挑起爭端，提議雙方同時撤船。日方認為此舉有損其主權立場，拒絕撤船，但最後仍在美國強大壓力下讓步。

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  • 日本媒體披露，美國和日本前高層官員在美國舉行釣魚台假想戰的沙盤推演，設定兩種衝突場景，以評估可能採取的因應對策。（美聯社檔案照）

    日本媒體披露，美國和日本前高層官員在美國舉行釣魚台假想戰的沙盤推演，設定兩種衝突場景，以評估可能採取的因應對策。（美聯社檔案照）

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