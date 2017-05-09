改口未遭刑求 維權律師「被認罪」
〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國二○一五年針對維權人士所展開的「七○九大抓捕事件」中，被拘捕的律師謝陽一案八日開庭審理，謝陽承認犯下「顛覆國家政權」和「擾亂法庭秩序」等罪，又坦承曾接受「境外洗腦培訓」，並澄清在審訊過程中「沒有遭到酷刑」。然而，謝陽的說法與此前的自白相悖，法院開審也未事先公告，其「被認罪」的疑雲甚囂塵上。
現年四十五歲的謝陽以代理公權力濫用、公民迫害、宗教打壓和強拆徵地等案件聞名，他八日上午在湖南省長沙法院出庭，針對檢方所控罪名一概承認，包括其「長期受反中勢力滲透影響」、進而多次公然煽動他人顛覆國家政權，以及先後三次赴香港和南韓參與有關西方憲法思想的「洗腦培訓」、致力推翻中國現有體制並建立西方憲法制度，還有曾在為案件辯護時，藉故讓人上庭鬧事等。
法院將謝陽的開庭情形以「微博」直播。中共黨媒「環球時報」也報導謝陽認罪過程，包括謝陽對所犯之罪「非常懊悔」，承認「玷汙國家和黨的形象」，為社會「留下負面影響」等。法官專程詢問謝陽，公安機關和檢察機構是否在審訊過程中保障其權利，謝陽回答其個人權利「充分獲得保障」，並聲稱未遭當局刑訊逼供。
然而，謝陽今年一月在寫給委任律師陳建剛的親筆信中表明，警方曾對其施以毆打、剝奪睡眠、長時間訊問，及言語羞辱和死亡威脅等，還說自己如果有朝一日認罪，無論任何形式，都不是其本意，可能是迫於酷刑折磨，或必須認罪才能交保回家等原因。今年初逃亡美國的謝陽妻子、湖南大學前教授陳桂秋接受法新社訪問表示，法院從未通知開庭審理，還片面聲稱謝陽家人有出庭聆訊，「但我跟這些『家人』完全聯繫不上」。
在此同時，陳桂秋六日親自撰寫、並由六位「七○九案」家屬背書的信件，詳列謝陽遭到酷刑的消息來源，每項證據都有錄音，反駁中共中央電視台指酷刑為「編造」的說法。
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