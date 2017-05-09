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K-pop助選 南韓造勢如派對

2017-05-09

〔編譯茅毅／綜合報導〕近年來，南韓流行文化已成為該國軟實力重要表徵，尤其偶像與實力兼具、載歌載舞的「韓國流行音樂（K-pop）」更是箇中翹楚。儘管外有北韓與美國間瀕臨核戰邊緣，內有前總統朴槿惠被控貪污而遭彈劾下台，造成國家權力真空，以及經濟成長遲緩，導致受過高等教育的青年失業率攀升，但在K-pop勁歌熱舞下，這場攸關南韓未來國運的總統大選，還是常可感覺到有如一場節慶。

在最近一場五名主要候選人同台的電視辯論前，電視台外的場面彷彿更像是五場同時進行的搖滾演唱會。在保守派候選人洪準杓造勢活動上帶動氣氛的廿一歲舞者崔完熙（譯音）說，我們跳得愈起勁，洪的氣勢就會愈強。洪的其他支持者則頭戴會發光的小貓耳朵跟著擺動，讓人聯想到夏威夷草裙舞的過動版。另外四人的支持者也不遑多讓，在行動舞台車上跳著將候選人名字編入歌詞的流行歌曲。

由於參加本屆大選的候選人多達十三人，為了爭取選民的注意力，這種絢麗K-pop式政治花招變得有點不得不然。《現代韓國：一切重要之事》作者薩蒙（Andrew Salmon）認為，這是一個為了達到目的必須無所不用其極的國度，若以當上總統為目標，就要派歌手及舞群到街上，竭盡全力做一切能吸引民眾注意並獲得選票的事。保守派「正黨」候選人劉承旼說，政治活動正演變成有幾分娛樂性質，像是一場派對。

不只是在主要候選人裡，民調墊底的劉亟需這種炫目花招，當選呼聲最高的「共同民主黨」候選人文在寅也有專屬舞群。卅二歲的李美善（譯音）便在父親支持下，與同事穿上代表文的亮藍色外套，在街頭表演。廿六歲的崔永炫（譯音）及其友人喜歡這些舞者的朝氣和熱情，因為以前的選舉造勢場合上，都是老太太在跳舞。

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  • 韓國流行音樂（K-pop）已融入該國各層面和民眾生活中。圖為候選人文在寅的支持者在他四日於京畿道高陽市的造勢場合中勁歌熱舞，炒熱現場氣氛。（法新社）

    韓國流行音樂（K-pop）已融入該國各層面和民眾生活中。圖為候選人文在寅的支持者在他四日於京畿道高陽市的造勢場合中勁歌熱舞，炒熱現場氣氛。（法新社）

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