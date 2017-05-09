K-pop助選 南韓造勢如派對

2017-05-09

〔編譯茅毅／綜合報導〕近年來，南韓流行文化已成為該國軟實力重要表徵，尤其偶像與實力兼具、載歌載舞的「韓國流行音樂（K-pop）」更是箇中翹楚。儘管外有北韓與美國間瀕臨核戰邊緣，內有前總統朴槿惠被控貪污而遭彈劾下台，造成國家權力真空，以及經濟成長遲緩，導致受過高等教育的青年失業率攀升，但在K-pop勁歌熱舞下，這場攸關南韓未來國運的總統大選，還是常可感覺到有如一場節慶。

在最近一場五名主要候選人同台的電視辯論前，電視台外的場面彷彿更像是五場同時進行的搖滾演唱會。在保守派候選人洪準杓造勢活動上帶動氣氛的廿一歲舞者崔完熙（譯音）說，我們跳得愈起勁，洪的氣勢就會愈強。洪的其他支持者則頭戴會發光的小貓耳朵跟著擺動，讓人聯想到夏威夷草裙舞的過動版。另外四人的支持者也不遑多讓，在行動舞台車上跳著將候選人名字編入歌詞的流行歌曲。

由於參加本屆大選的候選人多達十三人，為了爭取選民的注意力，這種絢麗K-pop式政治花招變得有點不得不然。《現代韓國：一切重要之事》作者薩蒙（Andrew Salmon）認為，這是一個為了達到目的必須無所不用其極的國度，若以當上總統為目標，就要派歌手及舞群到街上，竭盡全力做一切能吸引民眾注意並獲得選票的事。保守派「正黨」候選人劉承旼說，政治活動正演變成有幾分娛樂性質，像是一場派對。

不只是在主要候選人裡，民調墊底的劉亟需這種炫目花招，當選呼聲最高的「共同民主黨」候選人文在寅也有專屬舞群。卅二歲的李美善（譯音）便在父親支持下，與同事穿上代表文的亮藍色外套，在街頭表演。廿六歲的崔永炫（譯音）及其友人喜歡這些舞者的朝氣和熱情，因為以前的選舉造勢場合上，都是老太太在跳舞。