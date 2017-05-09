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南韓今大選 投票率上看9成

2017-05-09

文在寅支持率遙遙領先

〔編譯魏國金／綜合報導〕南韓總統大選九日登場，許多自由派與革新派選民視這場大選為羞辱遭彈劾的前總統朴槿惠，及懲罰其保守派盟友的機會，致使最大在野黨「共同民主黨」候選人、朴槿惠政敵文在寅支持度領先群倫。他承諾當選後將約束主宰南韓經濟的財閥，為年輕人創造就業機會，並尋求與北韓領導人金正恩對話。「蓋洛普韓國」選前最後民調顯示，文在寅以三十八％支持率遙遙領先中間派對手安哲秀的二十％，堪稱勝券在握。

文在寅八日晚間在首爾光化門廣場造勢，現場氣氛有如當選慶功宴，文在寅甚至笑稱：「當選非我莫屬，當下關注的只是得票率。」

四千二百多萬選民將在九日上午六時至晚間八時投票。這次大選已於四月二十五日至三十日在駐外使領館等地舉行海外公民投票，本月一日至四日完成商船及軍艦的船上投票，四日至五日提前投票。由於提前投票已有一千一百多萬人參加，占選民總數的二十六％，創下新高紀錄，一般預估這次大選的最終投票率可望超越上次大選的七十五．八％，甚至攀升至九成以上。

選民最看重候選人肅貪能力

儘管南北韓緊張情勢升高，但對許多南韓選民而言，與北韓的關係並非其頭號關切，而是在朴槿惠因貪污濫權而下台後，選民藉由選出其繼任者疾呼政府透明與肅貪。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，朴槿惠下台對南韓政治造成深遠影響。據南韓民調機構RealMeter調查，二十七．五％選民認為，最看重候選人「解決根深柢固的貪瀆與改革的決心」，另有二十四．五％受訪者表示，最看重候選人「恢復人民生計與經濟的能力」。半官方的韓聯社指出，南韓的經濟痛苦指數已創五年來新高。該指數是由失業率與通膨率計算而得。

許多選民肯定文在寅是「清廉的」候選人，他也承諾將復甦南韓低迷的經濟、創造就業，並暗示對於北韓將採取更有彈性的對策。他主張與北韓對話、和解，以平息緊張，進而爭取平壤重返已中斷多年的棄核談判。但他的保守派對手對此策大加撻伐。為與朴槿惠切割而改名為「自由韓國黨」的執政黨候選人洪準杓表示，若他勝選，國安將是他的當務之急，他說：「明天將是親北韓、左派勢力的審判日，請幫助我獲得壓倒性勝利，使他們不可能蓄意挑釁。」

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  • 八日為南韓大選最後一天競選日，在各家民調機構封關民調中都穩居領先的一號候選人文在寅，八日回老家釜山固票，把握時間作最後衝刺。（歐新社）

    八日為南韓大選最後一天競選日，在各家民調機構封關民調中都穩居領先的一號候選人文在寅，八日回老家釜山固票，把握時間作最後衝刺。（歐新社）

  • 國民之黨候選人安哲秀在首爾發表演說。（美聯社）

    國民之黨候選人安哲秀在首爾發表演說。（美聯社）

  • 正黨候選人劉承旼在首爾高麗大學前與學生合影。（歐新社）

    正黨候選人劉承旼在首爾高麗大學前與學生合影。（歐新社）

  • 執政黨自由韓國黨候選人洪準杓在大邱拉票。（歐新社）

    執政黨自由韓國黨候選人洪準杓在大邱拉票。（歐新社）

  • 正義黨候選人沈相奵在首爾拜票。（歐新社）

    正義黨候選人沈相奵在首爾拜票。（歐新社）

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