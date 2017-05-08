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馬克宏承諾：修補社會分裂，捍衛法國團結 馬克宏得票逾65％ 法國史上最年輕總統
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馬克宏遭駭 美極右翼推波助瀾

2017-05-08

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／倫敦七日報導〕法國總統大選第二輪投票七日登場，但投票倒數前民調最有希望的中左派「前進黨」候選人馬克宏陣營，有數萬封電子郵件，「大規模且有組織性」地夾雜造假文件在網路上曝光，再度震撼全球。研究顯示，#MacronLeaks標籤推文的「推特」帳戶出自一名美國極右派人士，透過「機器人」與「維基解密」的推特帳號散播遇駭電郵，使得外洩規模進一步擴大。

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）旗下「數位取證研究實驗室」（Digital Forensic Research Lab）六日發佈分析指出，「＃馬克宏外洩 」（#MacronLeaks）主題標籤推文首先由華府作家傑克．波索比克（Jack Posobiec）推出，他專為極右新聞組織The Rebel撰文，網上自傳也宣稱自己是支持美國總統川普運動的基層組織推手。

分析指出，#MacronLeaks標籤在推出一分鐘內被轉發十五次，五分鐘內被轉發八十七次，很可能是透過自動轉發程序來擴散訊息。

波索比克向路透表示，他並非原始操作人，並未操作「機器人」（bots），只是用他的推特帳號分享在4chan看到的貼文，是自動轉發將這個#MacronLeaks標籤從美國傳去法國。

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  • 最被看好的前進黨總統候選人馬克宏，七日在法國北部海濱度假勝地土奎投票。（路透）

    最被看好的前進黨總統候選人馬克宏，七日在法國北部海濱度假勝地土奎投票。（路透）

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