激情過後 下月國會大選更關鍵
2017-05-08
〔編譯孫宇青／綜合報導〕在本次法國總統大選中，馬克宏和勒班均屬政治光譜上的少數，兩人雖打破總統選舉非左即右的局面，但六月十一和十八日登場的國民議會（法國國會下議院）選舉，才是決定法國政壇未來走向的關鍵戰役，屆時當選人及其所屬的政黨，必須在社會黨、共和黨等更具優勢的傳統政黨夾擊下取得席次優勢，否則將淪為「跛腳鴨」，激烈程度猶如「第三輪總統選舉」。
激烈將如第三輪總統選舉
在採行半總統制的法國，總統由人民直接投票選出後，可向國民議會提名總理人選，經由各黨同意後正式任命，總統和總理將分別主掌對外事務和內政。然而，一旦總統所屬政黨未能在國會選舉中取得過半席次，則不論任命總理或施政，都勢必在國會面臨協商，甚至被刁難的窘境。法國一九五八年成立第五共和以來，即出現過三次「左右共治」局面。
雖然左派社會黨或右派共和黨目前在國民議會中掌握多數席次，但兩黨總統候選人阿蒙和費雍，已在總統首輪投票中落馬。不論接下來由極右派「民族陣線」的瑪琳．勒班，或去年才脫離社會黨、創立中間偏左派「前進黨」的馬克宏勝出，兩人所屬政黨都難以與傳統兩大黨分庭抗禮。因此，國民議會的選舉結果勢將重塑法國政壇面貌，令無法取得國會多數優勢的總統當選人在施政路上險阻重重。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 男子北市士林遭刺傷 嫌犯當場遭逮捕
- 英跳水金童戴利 傳與大20歲未婚夫完婚
- 【愛讀書】 《橘書》
- 本週汽柴油再降0.3、0.4元
- 社論》逆風而行，當然會倒退！
- 吉貝花火好燦爛…然後全島就停電了
- 攤商租約爭議 恆春漁會搬器具挨告
- 〈辦公室療癒站〉一枚一戰績 品味集郵趣
- 官方APP 98個有資安高風險
- 今續審「前瞻」 藍委祭出聖經杯葛？
- 揪狼師效應？ 男師急切不倫戀 女學生刺胸自殘
- 獻花模範母親 林佳龍︰讓媽媽們安居
- 歷經兩任失敗 年改不能再拖
- 搶拍「藍眼淚」掉手機 北海坑道成養「機」場
- 銷量大減 美汽車業榮景回不去
- 動物園封園倒數3週 遊客增逾2成
- 身高僅164cm 嚴宏鈞上一軍
- 自由廣場》育兒津貼應全國一致
- 〈上班一族5月徵文〉吃虧不是占便宜
- 〈異同OPEN講〉放棄完美期待
- 批oBike亂停車 鳳林居民將抵制
- 自由廣場》國民黨眼裡有沒有台灣漁民？
- 金門迎城隍登場 浯島超熱鬧
- 3球星爸開球嗨 好球連發
- 無照少年 騎車夜遊車禍亡
- 立院今續審前瞻、年改 朝野備戰
- 6000幼兒領補助 未念北市小學／不拿白不拿？ 市長：「是個問題」
- 《感性時間》最終集 陳凱倫追思李季準
- 反年改陣營轟林萬億可領18趴 黃國昌：印證應加速年改
- 〈全球觀測站〉走出校園 培養謀生力
- 世界盃男籃資格賽 台尬澳、菲、日
- 5/8 各報重點新聞一覽
- 〈徵文啟事〉購物被洗腦
- 自由廣場》食安事件眉角多 傳媒小心
- 4月出口有撐 可望連7紅、雙位數成長
- 「見死不救」撞死國道2工人 自稱被驅離沒肇逃
- 女子個人射箭、混雙》奧運老將 雷母雙金入袋
- 《星期專論》中經院副院長王健全︰減稅若起租稅戰爭 恐致國家M型化
- 〈現代愛情事典〉以分手為前提的愛
- 《愛肝加油站》肝癌能不能手術 要看碘氰綠試驗評估
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：激情過後 下月國會大選更關鍵
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分