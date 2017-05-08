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馬克宏承諾：修補社會分裂，捍衛法國團結 馬克宏得票逾65％ 法國史上最年輕總統
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激情過後 下月國會大選更關鍵

2017-05-08

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在本次法國總統大選中，馬克宏和勒班均屬政治光譜上的少數，兩人雖打破總統選舉非左即右的局面，但六月十一和十八日登場的國民議會（法國國會下議院）選舉，才是決定法國政壇未來走向的關鍵戰役，屆時當選人及其所屬的政黨，必須在社會黨、共和黨等更具優勢的傳統政黨夾擊下取得席次優勢，否則將淪為「跛腳鴨」，激烈程度猶如「第三輪總統選舉」。

激烈將如第三輪總統選舉

在採行半總統制的法國，總統由人民直接投票選出後，可向國民議會提名總理人選，經由各黨同意後正式任命，總統和總理將分別主掌對外事務和內政。然而，一旦總統所屬政黨未能在國會選舉中取得過半席次，則不論任命總理或施政，都勢必在國會面臨協商，甚至被刁難的窘境。法國一九五八年成立第五共和以來，即出現過三次「左右共治」局面。

雖然左派社會黨或右派共和黨目前在國民議會中掌握多數席次，但兩黨總統候選人阿蒙和費雍，已在總統首輪投票中落馬。不論接下來由極右派「民族陣線」的瑪琳．勒班，或去年才脫離社會黨、創立中間偏左派「前進黨」的馬克宏勝出，兩人所屬政黨都難以與傳統兩大黨分庭抗禮。因此，國民議會的選舉結果勢將重塑法國政壇面貌，令無法取得國會多數優勢的總統當選人在施政路上險阻重重。

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  • 在英國的法國公民七日在倫敦戴高樂法語學校排隊等候投票。（法新社）

    在英國的法國公民七日在倫敦戴高樂法語學校排隊等候投票。（法新社）

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