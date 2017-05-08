2017-05-08

儘管晉級決選，但法國極右派「民族陣線」總統候選人瑪琳．勒班的總統之路，連老爸都不挺？八十八歲的民族陣線創辦人、勒班父親尚馬力．勒班（Jean-Marie Le Pen）六日向英國泰晤士報暗示，他的女兒不適合領導國家，反而是二十八歲的孫女、民族陣線國會議員瑪莉詠．馬赫夏—勒班（Marion Marechal-Le Pen）是較好的總統候選人。老勒班二○一五年被自己的女兒踢出民族陣線，他曾大罵女兒忘恩負義，兩人關係一直冷淡。