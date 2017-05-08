法總統選舉 看好馬克宏勝出
〔編譯魏國金／綜合報導〕法國選民七日在親歐盟的中間派「前進黨」候選人馬克宏，以及反移民、極右疑歐派的「民族陣線」候選人瑪琳．勒班間抉擇未來五年的國家領袖。這場投票攸關法國與歐洲的未來，選前最後一次民調顯示，三十九歲的馬克宏大幅領先勒班，將成為法國史上最年輕的總統。法國各家民調機構推估，七日的罷投率高約二十六％，為一九六九年以來之最。
罷投率估達26％ 近50年來最高
法國內政部七日公佈下午五時投票率為六十五．三％，是二○○二年以來同時段投票率最低的總統決選，一二年與○七年分別達七十二％與七十五．一％，法國各民調機構估計，七日投票率低於七十五％，相較之下，過去三次總統決選的投票率皆逾八十％。分析家認為，高罷投率對馬克宏的影響更甚勒班。
馬克宏與勒班兩週前從十一名候選人參選的第一回合投票中脫穎而出，晉級第二輪投票，兩人理念南轅北轍，他們能晉級對決凸顯西方民主政體的分裂趨勢，也顯示新任法國總統將面臨一個嚴重分裂的國家。而不管誰勝選，都將開啟法國政治的歷史新頁，因為這是自一九五八年法國第五共和國成立以來，右翼的共和黨與左翼的社會黨首度無緣晉級總統決選。
法國全國各地六萬六千五百四十六個投票所七日上午八點開放（台灣時間下午兩點），至晚間八點結束（台灣時間八日凌晨兩點）。法國總統歐蘭德五日表示，他希望馬克宏「斬獲盡可能多的選票」，二○一四年他拔擢沒沒無聞的馬克宏，任命他為經濟部長。馬克宏此前全無選戰經驗，他的勝出將進一步遏阻英國公投脫歐與川普當選美國總統所激起的反全球化、本土主義浪潮的席捲。
打算票投馬克宏的選民中，近六成表示，他們是為了力阻勒班勝選，才作此決定。即使勒班落敗，她的選票比起其父老勒班○二年在總統大選第二輪投票中的成績，可能倍增。七日得票結果將牽動法國六月的國會大選，勒班的姪女瑪莉詠．勒班說，拿下四十％選票，對民族陣線來說就是「重大勝利」。
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