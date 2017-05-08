《中日對照讀新聞》ハワイ・ホノルル空港、「イノウエ」空港に改名－夏威夷檀香山機場改名「井上」機場
◎林翠儀
米ハワイ州のホノルル国際空港が1日までに、2012年に死去した日系上院議員の名にちなみ「ダニエル・Ｋ・イノウエ国際空港」に改名された。イノウエ氏は第二次大戦で米陸軍日系人部隊の一員として戦い、右腕を失った。1962年に日系初の連邦上院議員に当選し、連続9期務めた。
美國夏威夷州檀香山國際機場在1日前，以2012年過世的日本裔參議員的名字，改名為「丹尼爾．K．井上國際機場」。井上在第二次世界大戰時加入美國陸戰隊日裔兵團參戰，在戰爭中失去右臂，1962年當選首位日裔聯邦參議員，連續擔任9屆。
大戦中の活躍を評価され、2000年には米最高位の名誉勲章を受章。ホノルル国際空港整備のための連邦予算確保にも寄与していた。昨年、空港の改名が州議会で決議された。
井上在大戰期間的活躍表現受到肯定，2000年獲頒象徵美國最高榮譽的榮譽勳章。為了檀香山機場的建設，他不但爭取到聯邦預算，還自己捐款，去年州議會決議更改機場名稱。
米政界の重鎮だったイノウエ氏の名を冠する重要な建築物の候補が多数挙がったが、同州下院議員は「あのレベルの権威にふさわしいのは空港ということになった」と現地メディアに話した。
當地媒體報導，井上身為美國政壇大老，官方列出許多重要建築物候選名單，以冠上他的名字。同州眾議員表示，唯有機場才能與井上崇隆的地位相得益彰。
《新聞辭典》
…にちなみ（…に因み）：和…有關連、由來於
例：坂本龍馬（さかもとりゅうま）が生（う）まれる前（まえ）の晩（ばん）に、母（はは）が龍（りゅう）が空（そら）を飛（と）ぶ夢（ゆめ）を見（み）たことにちなみ、龍馬と名（な）づけられる。（坂本龍馬出世的前夜，因為母親夢見飛龍在天，於是將他取名為龍馬。）
ふさわしい（相応しい）：適合、相稱
例：人（ひと）によっては向（む）かないことをやっているだけで、自分（じぶん）にふさわしいものが見（み）つかれば成功（せいこう）する。（人生的際遇不同，有人只是做著不適合自己的事，只要找到適合自己的事就能成功。）
漢字を読みましょう
空港（くうこう）／改名（かいめい）／日系（にっけい）／一員（いちいん）／右腕（みぎうで）／活躍（かつやく）／名誉（めいよ）／勲章（くんしょう）／重鎮（じゅうちん）／権威（けんい）
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標題：《中日對照讀新聞》ハワイ・ホノルル空港、「イノウエ」空港に改名－夏威夷檀香山機場改名「井上」機場
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