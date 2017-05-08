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遭擄3年 奈國82女學生獲釋

2017-05-08

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕奈及利亞政府六日宣布，伊斯蘭激進組織「博科聖地」（Boko Haram）已釋放八十二名三年前在奈北奇博克鎮遭綁架的女學生。奈國總統府證實，此為換囚計畫的一環，但並未透露釋放多少博科聖地嫌疑人。這是繼去年十月廿一名女學生獲釋後，博科聖地釋放人質數量最多的一次。奈國總統布哈里（Muhammadu Buhari）七日在首都阿布加（Abuja）會見獲釋者，並對協助斡旋的國際紅十字會（ＩＣＲＣ）、瑞士政府等表達感謝。

獲釋人質已前往鄰近喀麥隆邊界的班基（Banki）接受健康檢查。英國廣播公司（ＢＢＣ）引述消息人士說法，換囚計畫由幾輛裝甲車自博科聖地根據地邁杜古利（Maiduguri）離開，與載有兩名被蒙眼男子的車隊在「森林」會合，八十二名奇博克鎮女學生被送至靠近喀麥隆邊境的一處陸軍基地。

奈國參議員沙尼（Shehu Sani）表示，女孩大多「狀況良好」，該次談判期間長達三、四個月，奈國政府將繼續設法帶回其餘遭擄的女學生。博科聖地二○一四年四月於奇博克鎮一所寄宿中學連夜擄走年齡介於十六至十八歲的二七六名女學生，震驚國際社會並引發大規模網路聲援運動「#BringBackOurGirls（帶回我們的女孩）」。

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  • 博科聖地釋放82名3年前綁架的奇博克鎮女學生。獲釋女學生7日在奈及利亞首都阿布加獲總統接見。（法新社）

    博科聖地釋放82名3年前綁架的奇博克鎮女學生。獲釋女學生7日在奈及利亞首都阿布加獲總統接見。（法新社）

  • 伊斯蘭激進組織「博科聖地」2014年5月12日對外發布遭綁架的奇博克鎮女學生影片。（美聯社檔案照）

    伊斯蘭激進組織「博科聖地」2014年5月12日對外發布遭綁架的奇博克鎮女學生影片。（美聯社檔案照）

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