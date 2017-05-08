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鼓吹投資移民 川普親家中國撈錢

2017-05-08

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普的女婿傑瑞德．庫希納（Jared Kushner）的家族企業近日在中國募資，利用美國EB-5投資移民簽證計畫吸金，再度引發庫希納靠裙帶關係牟利的疑慮，也讓向來為人詬病的EB-5投資移民計畫再度成為矚目焦點。

KABR集團與庫希納公司（Kushner Companies）聯合開發美國新澤西州房地產「新澤西中央大廈」（One Journal Square, Kushner 1），六、七日分別在中國北京與上海舉辦投資說明會，主辦單位僑外諮詢公司先是在六日把記者請出北京說明會，七日則直接以「私人活動」為由禁止媒體入場。

為避免利益衝突，庫希納在今年初出任白宮資深顧問後，已卸下庫希納公司執行長一職，並將公司股份轉售給家族基金，但仍是這一系列信託的受益人，遑論他的親妹妹妮可．庫希納．梅爾（Nicole Kushner Meyer）還親臨這兩場在中國的投資說明會。上海說明會與會者之一蘇菲．辛（譯音）坦承，確實是衝著該建案出自庫希納公司以及川普女婿之妹會現身而來；她不清楚庫希納兄妹關係多親密，但覺得該開發案還不錯。

據了解，妮可在上海說明會上發言約十分鐘，論及庫希納家族如何在美國白手起家；至於前一天的北京說明會，妮可則告訴約一百名與會者，「新澤西中央大廈」開發案對她個人與庫希納家族「意義重大」。紐約時報報導，妮可在六日北京說明會上被問到是否擔心此投資會讓其兄長面臨利益衝突時，並未做出回覆。

新澤西中央大廈是兩棟高塔公寓豪宅，開發商希望透過EB-5投資移民簽證計畫在中國募資一億五千萬美元（約四十五億台幣），佔該開發案總經費十五．四％。

移民簽證爭議不少

備受爭議的EB-5投資移民簽證計畫允許外國富豪透過針對特定發開計畫，投資至少五十萬美元，藉此為自己與家人取得移民簽證。EB-5近年來幾乎成為中國富豪移民海外或將資產移往海外的捷徑，約九成申請者來自中國；儘管不少美國國會議員主張修改或廢除EB-5，但該計畫仍於日前獲國會續延至今年九月底，而這也成為妮可推銷此一投資的話術。蘇菲．辛就說，妮可在會中透露EB-5在九月底之後可能有變，最低投資門檻可能會提高。

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  • 川普女婿庫希納家族在中國舉辦投資說明會。（美聯社）

    川普女婿庫希納家族在中國舉辦投資說明會。（美聯社）

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