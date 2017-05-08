攻擊北韓基地 日擬部署戰斧飛彈
2017-05-08
〔編譯林翠儀／綜合報導〕面對北韓的核武和飛彈威脅進入新階段，日本「共同社」引述政府消息人士報導，日本政府有意引進美國研製的「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈，部署於海上自衛隊的神盾艦，以保有攻擊敵方基地的能力。據報導，日本政府最快將在明年度預算案中編列調查費等預算，但此舉可能引發「違背專守防衛原則」爭議。
報導指出，以「攻擊敵方基地」為目的而擁有武器，可能有違日本長久以來「專守防衛」基本方針，而遭到在野黨反對，甚至引起中國和南韓等鄰國反彈。不過，面對北韓威脅與日俱增，日本政府和執政的自民黨傾向以務實方向，積極尋找有效因應對策。
事實上，對於是否違憲的問題，日本首相安倍晉三今年一月底在國會答詢中，已將「保有攻擊敵方基地的能力」定位為「反擊能力」。他引用一九五六年鳩山一郎政府的統一見解指出，「僅在認定已無其他手段時，攻擊敵方基地也包含在自衛的範圍內」，意即出於自衛目的可擁有對敵方基地的攻擊能力。自民黨國防工作小組三月底已向政府提出緊急建言，希望自衛隊保有攻擊敵方飛彈基地的能力，五月下旬將再度提出防衛能力整建的相關建議。
報導也指出，防衛省相關人士透露，以往美方對日本擁有攻擊目的的巡弋飛彈持謹慎態度，但川普政府上台後，美方態度正在軟化。四月初，美國太平洋艦隊司令史威夫特（Scott Harbison Swift）也公開支持日本保有攻擊敵方基地的能力。官員透露，希望能在明年度的預算案中編列調查費等預算。
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