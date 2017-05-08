北韓當籌碼 中逼美換太平洋司令遭拒

2017-05-08

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本「共同社」引述消息來源指出，中國藉由國家主席習近平四月初前往美國，與美國總統川普會晤的時機，要求美方撤換在南海主權紛爭、戰區高空防禦系統（THAAD，薩德）部署和台海兩岸問題等方面，對中國持強硬態度的太平洋司令部司令哈里斯，作為北京加強制裁平壤的交換條件，但遭美方斷然拒絕。

北韓問題向來牽動美中關係，隨著北韓近年來大肆張揚核武和飛彈計畫，對其擁有經濟和外交影響力的中國，遂成為美國處理此一議題的重要憑藉。然而，北京當局卻以此為籌碼，在習近平上月六日赴美與川普舉行高峰會之際，透過駐美大使崔天凱向美方要求，若希望北京加強制裁平壤，則海軍四星上將哈里斯必須走人。

美國太平洋司令部（USPACOM）是美軍最早成立的聯合作戰司令部，也是目前九個聯合司令部中規模最大、責任區最廣的司令部，下轄兵力約三十萬，佔美國現役軍人總數的二十％。

「東亞通」哈里斯 發言屢踩中底線

美日混血的哈里斯出生於日本橫須賀，被譽為美國海軍的「東亞通」。據報導，北京之所以視哈里斯為眼中釘，亟欲除之而後快，與哈里斯身為美軍在亞太地區的頭號指揮官，卻在眾多敏感議題上與中方唱反調有關。以近期北韓威脅為例，北京雖多次呼籲平壤和華府克制，但哈里斯依舊下令「卡爾文森號」航空母艦打擊群駛向朝鮮半島外海備戰，並強調在南韓部署薩德系統的重要性，每一項決定都牴觸北京的底線。

再者，在喧騰已久的南海主權紛爭方面，哈里斯點名中方在南海進行大規模填海造陸和軍事化，遠超過區域防禦需求，加深與菲律賓、越南等國家的對立，令情勢惡化。因此，哈里斯認為，美方應主動在南海執行更多「自由航行」任務，甚至直言面對中方在南海的「挑釁」，美軍須做好「今夜就開戰」的準備。

在台海問題方面，哈里斯也表明對中強硬立場。在上月底美國眾議院軍事委員會的聽證會上，哈里斯指出，美方應繼續協助台灣自我防禦，若北京企圖以武力等任何形式，迫使台灣人民統一，美方都不會接受。