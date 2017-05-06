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法大選進入倒數 馬克宏民調領先20個百分點

2017-05-06

〔編譯張沛元／綜合五日外電報導〕號稱數十年來候選人政治立場最分歧、競爭最激烈的二○一七年法國總統大選七日舉行第二輪投票，兩大候選人極右派「民族陣線」女黨魁勒班與立場中間偏左的「前進黨」前經濟部長馬克宏把握五日選戰最後一天的造勢機會拉票。最新民調顯示，支持率領先勒班超過二十個百分點的馬克宏可望輕騎過關，但也估計有高達兩成五選民不會去投票。

勒班四日在北部市鎮埃訥曼舉行最後一場造勢集會，向支持者承諾會把總統府艾麗榭宮的鑰匙還給人民；至於馬克宏則在西南部城市阿爾比告訴歡呼的支持者，他將信守改變到底的承諾。勒班稍早在西部市鎮布列塔尼地區多勒曾遭抗議人士朝她的隨扈丟雞蛋，但未打中勒班。

五日公布的Elabe民調顯示，在首輪投票中領先群倫的馬克宏的支持率高達六十二％，比同一份民調上次調查結果上升三個百分點，也是馬克宏自首輪投票以來在主要民調中的最佳表現，對手勒班則為三十八％，馬克宏看似勝券在握。此外，馬克宏也被公認是三日最後一場總統候選人電視辯論的贏家。馬克宏在電視辯論與民調中的好表現，暗示他的「前進黨」有機會在六月的國會選舉中躍居第一大黨，同時一掃投資人擔心勒班當選導致動盪的疑慮。

馬克宏的親歐立場獲得歐洲聯盟與美國前總統歐巴馬的支持，歐巴馬四日甚至宣布背書馬克宏；至於馬克宏本人看似也自認勝券在握，五日在接受歐洲第一電台訪問時透露，他「內心」已有新政府總理人選，但表示不會預先公布人名；馬克宏還說，七日若勝選隨即於下週敲定內閣人事。

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  • 「綠色和平」組織五日在巴黎艾菲爾鐵塔下懸掛寫有「自由、平等、博愛」的巨幅標語，抗議法國總統大選第二輪投票候選人、極右派的勒班言論。（美聯社）

    「綠色和平」組織五日在巴黎艾菲爾鐵塔下懸掛寫有「自由、平等、博愛」的巨幅標語，抗議法國總統大選第二輪投票候選人、極右派的勒班言論。（美聯社）

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