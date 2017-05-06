「川普風險」成南韓大選話題
〔編譯魏國金／綜合外電報導〕不斷叫囂威脅的核武北韓、政府濫用親信、財閥貪腐成風，這些是南韓選民關注的總統大選議題，然而隨著投票日益逼近，選戰的主軸轉而繞著「川普風險」打轉，各候選人努力證明自己是與美國總統川普過招的最佳人選，首爾東國大學北韓研究教授高有煥說：「拜川普之賜，國安今年成了主要選舉議題，不管有意與否，川普最終干預了南韓的大選。」
南韓五日繼續進行第二天的不在籍投票，選委會指出，約一一○七萬人，亦即二十六．六％的選民投票，遠超過一六年國會選舉的十二．二％，以及一四年地方選舉的十一．五％，其中投票率最高地區是自由派票倉世宗市的三十四．四八％，最低是傳統保守派地盤大邱的二十二．二八％。
《紐約時報》報導，川普對於朝鮮半島問題相互矛盾的發言，粉碎了南韓民眾視美國領袖為安定象徵的形象。他威脅終結與南韓「糟糕的」自由貿易協定，違反華府先前承諾，要南韓支付「薩德」反飛彈防禦系統的部署費用，他警告美國可能與北韓爆發「重大衝突」，之後又說，在對的時間與北韓領導人金正恩會面，他將「感到榮幸」。
南韓人至少擔心美韓六十年的同盟出現嫌隙，而最糟的是，害怕川普恐衝動行事，比如，對北韓發動軍事攻擊，而不考慮此舉將對南韓引發的毀滅性衝擊。南韓人民未曾面對過像川普這般無法預測的美國總統，致使各總統候選人卯力展現自己最能處理「川普風險」。保守派候選人洪準杓表示，若他勝選，將登上美國航空母艦卡爾文森號，與川普舉行高峰會。中間派候選人安哲秀標榜自己與川普曾就讀賓州華頓商學院，這層關係將有助於他與川普互動融洽。
最具勝選厚望的民主黨候選人文在寅則矢言，他當選總統後的首要任務之一就是與川普會面，但他表示，與其避免與華府不和，南韓應「學習說不」，他在造勢大會中說：「哪位候選人能從事驕傲外交？能對美國人說我們該說的事？」代表自由派陣營的文在寅指出，在保守與親美領袖主政之下，美韓同盟關係變得過於向華府的喜好「傾斜」。他呼籲與北韓對話，再度實施促進南北韓經濟交流的「陽光政策」。
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