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北韓指控CIA企圖暗殺金正恩

2017-05-06

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕北韓國務院五日指控，美國中央情報局與南韓國家情報院收買一名北韓公民，策劃以生化武器暗殺領導人金正恩，而這項「白日夢」未能得逞。

收買北韓公民 提供生化武器

北韓國家媒體「朝鮮中央通訊社」引述北韓國務院聲明報導，美國中情局與南韓國情院這兩個「全球邪惡的淵藪」，孕育出一項傷害北韓最高領導人的邪惡計畫，且已經付諸實行至非常嚴重的階段。報導指控暗殺行動是由中情局提供武器，國情院提供經費，這是國家支持的恐怖主義。

報導稱，由中情局與國情院經由秘密行動滲透進入北韓的一個「邪惡恐怖份子團體」，在二○一四年六月透過意識形態敗壞，成功收買一名在俄羅斯遠東地區城市伯力（Khabarovsk）一家木材公司工作的北韓金姓公民，使他變成痛恨金正恩的恐怖份子，「他們意圖讓金姓人渣在錦繡山太陽宮（北韓前領導人金日成與金正日陵墓）進行的活動以及在閱兵中對最高領導人進行炸彈恐攻，他們告訴他，使用生化物質，包括放射性材料與奈米毒物，是最佳的暗殺手法，因為不須接近攻擊目標。而其致命結果將在六到十二月後出現」。

今年三月及四月，金姓男子在中國城市丹東與南韓特工見面，「他們在兩個場合中交給他二十萬美金，以及一具衛星傳輸接收器，並讓他熟練操作」。報導稱，五月初，金男原本應該透過聯絡中心收到「必要裝備」。聲明指出，該陰謀形同「宣戰」，「而近期粉碎的這項犯罪不僅是對北韓，也是對人類公義與良知的恐怖攻擊」。該聲明沒有說明如何攔截該暗殺行動，也沒有給予金姓男子全名。

專家分析指出，北韓的指控言之鑿鑿，不僅有行凶者姓名，還有犯案手法、詳細日期及幕後指使人，但最大問題是北韓完全沒有出示證據，因此真實性值得懷疑。

根據朝中社報導，金正恩四日巡視離南韓延坪島不遠的長在島與茂島，金正恩在長在島的瞭望台，遙望延坪島，並要求做好戰鬥準備。

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  • 北韓領導人金正恩巡視兩座前線島嶼，並要求做好戰鬥準備。（路透）

    北韓領導人金正恩巡視兩座前線島嶼，並要求做好戰鬥準備。（路透）

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