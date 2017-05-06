美眾院通過 共和黨版取代歐版健保

2017-05-06

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國國會聯邦眾議院四日以些微票數差距，通過共和黨提出的醫療保險改革法案「美國健康照護法」（ＡＨＣＡ），廢除歐巴馬時代的「可負擔照護法」（俗稱歐版健保）若干主要內容，象徵現任總統川普實現對選民的一項重大承諾，以及他執政以來在國會的一大勝利。不過，該法案要在參議院過關，恐將面臨硬仗。

共和黨目前在眾院掌握二三七席，要讓法案過關必須取得過半的二一六張贊成票。表決結果民主黨議員全部投下反對票，共和黨則有二十名議員跑票，最後以二一七對二一三票的些微差距，驚險通過廢除「歐版健保」，一掃三月底因為無法掌握足夠支持票數而在表決前最後一刻將法案撤回的恥辱。

數小時後，川普在會見澳洲總理滕博爾時自誇，「今日是共和黨的大日子」。他相信此案也會在參議院過關。另外，他還推文形容「歐版健保」在本質上已經死亡。

共和黨的改革法案將撤銷「歐版健保」的主要內容。其一，「歐版健保」限制保險公司對帶病投保的民眾收取較高保費，但共和黨版本將允許各州選擇退出上述修正法案，保險公司雖不能拒絕帶病投保保戶，但可自訂收費金額。

其二，新版法律將取消「歐版健保」的「醫療補助計畫」（Medicaid），實施期限訂至二○二○年截止，許多窮人和殘障人士本受惠於此，包括東北部和中西部州大量低收入民眾。

下一關參院 還有硬仗

民主黨認為通過ＡＨＣＡ意味共和黨自掘牆腳，民眾是最大受害者，未來必將反映在選票上，因此當眾議院表決時，民主黨議員群起唱出一九六○年代老歌「Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye（嘿嘿親吻他再見）」起鬨，預祝共和黨在二○一八年國會期中選舉中失利。

川普雖然信心滿滿，但在參議院恐將面臨硬仗。共和黨雖有五十二席，小勝民主黨的四十八席，但已有兩名共和黨議員表態反對新版法案。對共和黨有利的是，若兩黨投票出現僵局，副總統彭斯將能投下決定性一票。