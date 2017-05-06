首度出訪 川普將赴沙、以

2017-05-06

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普此前已表示，本月將出席在布魯塞爾召開的「北約組織」（ＮＡＴＯ）會議以及在義大利西西里舉行的「七大工業國」（G7）峰會，他四日宣布行程將新增沙烏地阿拉伯、以色列和梵蒂岡三國，它們分別是伊斯蘭教、猶太教與天主教的中心。他預定十九日從華府啟程，展開其上任後首度出訪行程。

美國總統就任後第一次出訪，往往具有更廣泛、顯著的含意，川普此次藉由選擇中東當作其出訪首站，將凸顯他對消滅「伊斯蘭國」（ＩＳ）叛亂份子，並為以國與巴勒斯坦間帶來和平的崇高承諾。川普期盼此行能達到在穆斯林、基督徒與猶太教徒間，建構合作並支持打擊恐怖主義的目的。他在白宮「玫瑰花園」一場有關宗教自由的活動上發表演說時提到，美國要建構一個由朋友與夥伴組成的聯盟，共享反恐目標，並為飽受戰火蹂躪的中東帶來安全、機會及穩定。

盼穆斯林、猶太教徒、基督徒合作反恐

幕僚說，川普將以沙國首都利雅德作為此行首站，接著轉往以色列的耶路撒冷，廿四日赴梵蒂岡，廿五日親臨ＮＡＴＯ會議，並在布魯塞爾拜會歐盟執行委員會主席容克及歐洲理事會主席圖斯克，最後飛往西西里參加廿六日展開的G7峰會，G7成員國領袖屆時將齊聚一堂。

《紐約時報》四日拿二○○九年六月前總統歐巴馬上任後的首次中東行與川普這次預定行程相提並論，指川普在訪問利雅德後即前往耶路撒冷，避免重蹈歐當年去了沙烏地卻決定跳過以國的覆轍。《紐時》提到，許多以國人士自那時起，就禁不住懷疑歐巴馬，而歐與以國總理納坦雅胡間的關係此後也惡化到彼此嫌惡之程度。

歐巴馬○九年六月中東行的核心是在開羅大學對穆斯林世界發表一場里程碑性質演說，川普幕僚這次則對發表演說一事隻字未提，暗示川普主要將與外國領袖閉門會談。此外，教宗方濟各預定廿四日接見川普，這將是兩人首度正式會晤。不過，由於雙方在移民、難民與氣候變遷等議題上立場迥異，屆時場面恐有些尷尬。

川普四日回到紐約市與澳洲總理滕博爾會面，這是他上任後首度回家，也是一月因他與滕博爾一通有關收容難民的電話而鬧僵，造成兩國關係緊張後，兩人首度會晤。兩人面帶笑容一同出席在紐約曼哈頓舉行的慶祝二戰「珊瑚海海戰」七十五週年活動。川普稱，「兩人相處很愉快、關係很好，我愛澳洲，一向如此。」他還指媒體誇大了兩人的電話事件，是「假新聞」。滕博爾則稱，「我們可以把難民協議放一邊，繼續向前。」