同溫層太陽能飛機 處女航成功
2017-05-06
全球第一架同溫層太陽能飛機「SolarStratos」5日成功在瑞士完成處女航，這架長8.5公尺、重450公斤，且機翼裝有22平方公尺太陽能面板的狹長型兩人座飛機，在佩耶納空軍基地升空後，完成7分鐘、爬行高度達300公尺的試飛。該計畫的研發者、瑞士冒險家多姆陽盼明年就能駕駛該飛機「上路」，挑戰高度2萬5000公尺的同溫層。（編譯孫宇青）
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