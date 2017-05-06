| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

同溫層太陽能飛機 處女航成功

2017-05-06

全球第一架同溫層太陽能飛機「SolarStratos」5日成功在瑞士完成處女航，這架長8.5公尺、重450公斤，且機翼裝有22平方公尺太陽能面板的狹長型兩人座飛機，在佩耶納空軍基地升空後，完成7分鐘、爬行高度達300公尺的試飛。該計畫的研發者、瑞士冒險家多姆陽盼明年就能駕駛該飛機「上路」，挑戰高度2萬5000公尺的同溫層。（編譯孫宇青）

廣告
  • 全球第一架同溫層太陽能飛機「SolarStratos」。（歐新社）

    全球第一架同溫層太陽能飛機「SolarStratos」。（歐新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 同溫層 太陽能飛機
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
助消化✧皮蛋瘦肉粥
酸酸甜甜✧鳳梨果醬
滷味✧椒香牛花肚
酥脆培根怎麼煎？
轉寄

標題：同溫層太陽能飛機 處女航成功


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月6日‧星期六‧丁酉年四月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.