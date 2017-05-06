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逃漏稅諜對諜 德國槓上瑞士

2017-05-06

又一瑞士間諜被捕

〔編譯孫宇青／綜合報導〕德國為抓捕跨境逃漏稅嫌犯，千方百計從瑞士的金融機構取得相關稅務機密，與主張保護客戶隱私的瑞士槓上。瑞士為調查資料外洩原因，指派間諜潛伏德國，但繼日前一名間諜被捕後，四日再傳出發現另一名間諜，令兩國關係進一步惡化。

據「南德日報」（Sueddeutsche Zeitung）、地方公共廣播電台NDR和WDR報導，德國最大邦北萊因—西發利亞邦（North Rhine-Westphalia，NRW）的稅務機構，疑有一名受瑞士聯邦調查局（FSI）指派潛伏、專門蒐集德國稅務調查官員詳細資料的間諜。

事實上，德國法蘭克福警方上月廿八日才逮捕一名五十四歲的瑞士籍男子丹尼爾‧M.（Daniel M.），他曾為瑞士情報專業人士、瑞士警察，但被指控潛伏德國，調查北萊因—西發利亞邦政府是以何種方式購買藏有瑞士秘密帳戶資訊的光碟，以協助追查逃漏稅對象。

稅務機密外洩 瑞士派間諜追查 惹火德國

據報導，從二○一○年開始，北萊因—西發利亞邦政府就利用秘密管道，向瑞士線人購買存有帳戶資訊的光碟，總計投入一七九○萬歐元（逾六億台幣），成功從有「避稅天堂」之稱的瑞士，追回近七十億歐元（約二三六○億台幣）的逃漏稅，而受影響的瑞士銀行包括瑞銀集團（UBS）和瑞士信貸集團（Credit Suisse）等。

隨著瑞士派間諜潛伏德國一事曝光，北萊因—西發利亞邦政府財政部長伯揚斯（Norbert Walter-Borjans）怒不可遏地表示，若瑞士間諜不僅是在德國的金融單位蒐集資料，且還在此安置線人，則德、瑞兩國在處理逃漏稅議題上，關係將惡化至「新的層次」。

他強調，如果瑞士真的想擺脫可疑的金融交易，指派間諜的做法勢必停止，雙方須得在對抗稅務詐欺上取得具建設性的合作，才能避免金融騙子逍遙法外、坐享其成。

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